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        Haberler Magazin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan'ı Murat Kurum, Haluk Levent ile bir arada: Felaketin izlerini birlikte sileceğiz - Magazin haberleri

        Bakan Murat Kurum, Haluk Levent ile bir arada

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şarkıcı Haluk Levent ile bir araya geldi. Bakan Kurum; "Asrın felaketinin izlerini hep birlikte sileceğiz" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 08:25 Güncelleme: 23.07.2024 - 08:25
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile şarkıcı Haluk Levent, bir araya geldi. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem ve kentsel dönüşüm konularının kritik olduğunu belirterek, süreçte herkesin katkısına ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

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        "FELAKETİN İZLERİNİ HEP BİRLİKTE SİLECEĞİZ"

        Haluk Levent ile buluşarak fikirlerini ve çalışmalarını dinlediğini kaydeden Murat Kurum, "Asrın felaketinin izlerini hep birlikte sileceğiz" ifadelerini kullandı.

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        "GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK"

        Haluk Levent ise sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şu bilgileri paylaştı: Malatya ve Gaziantep'te yaptığımız AHBAP çelik evlerleilgili Sayın Murat Kurum bakanımıza bilgi verdik. Engelli bireyleri olan ve aynı zamanda depremden etkilenen ailelerin belirlenmesi, teslim edilmesi, teknikleri ve yolları üzerine görüş alışverişinde bulunduk.

        Fotoğraflar: AA, Depo

        #Murat Kurum
        #Haluk Levent
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