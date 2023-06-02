Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı kim olacak?

YENİ BAKANLAR KİMLER OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kadrolarımızı yenileyeceğiz" açıklamasında bulunurken gözler "Kabine ne zaman değişecek, isimler belli oldu mu?" sorularına çevrildi.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI KİM OLDU?

Yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı henüz açıklanmadı. Bakanlar Kurulu'nda yeni kabine listesinde yer alacak isimlerin netleşmesiyle yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı da belli olacak. Yeni Kabine listesi üyelerinin Haziran ayında resmi olarak açıklanması bekleniyor.