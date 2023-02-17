Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "84 bin bina ağır hasarlı veya yıkık"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Emlak
ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "84 bin bina ağır hasarlı veya yıkık"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hasar gören Adana’da yaptığı açıklamada, “332 bin 947 bağımsız bölümden oluşan 84 bin 726 bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir" dedi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum:
AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yeni yerleşim yerleri için güvenli bölgeler tespit etmek amacıyla Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman’ın ardından bugün de Adana’da havadan ve karadan incelemelerde bulundu.

Bakan Murat Kurum, Adana 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının ardından Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile birlikte ortak basın açıklaması düzenledi.

Bakan Kurum, deprem sonrası yapılan çalışmaları yerinde görmek ve yanı sıra yeni yerleşim yerleriyle ilgili çalışmaları yürütmek üzere Adana ve Osmaniye’ye birer ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

"332 BİN 947 BAĞIMSIZ BÖLÜMDEN OLUŞAN 84 BİN 726 BİNA YIKIK, ACİL YIKILACAK VE AĞIR HASARLI OLARAK TESPİT EDİLMİŞTİR"

Bakan Kurum, depremin etkilediği bölgelerde aynı anlayışla 7 gün 24 saat çalışmaların yürütüldüğünü belirterek, “Bir taraftan hasar tespit, bir taraftan geçici barınma, bir taraftan kalıcı konutlarla ilgili çalışmaları yürütüyoruz. Şu an 7 bin 328 personelimizle 11 ilimizde hasar tespit çalışmaları devam etmektedir ve bu kapsamda 3 milyon 9 bin 563 bağımsız bölüm ve 684 bin bina incelenmiştir. Bu kapsamda 332 bin 947 bağımsız bölümden oluşan 84 bin 726 bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir. Adana'mızda da 148 binada bin 602 bağımsız bölüm yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir.” dedi.

Bakan Kurum, depremin 11 ilde 14 milyon vatandaşı doğrudan etkilediğini belirtirken, “Gerçekten şehirlerin yeni yerleşimlerine ilişkin hassas bir süreç yürütüyoruz. Vatandaşlarımızı can ve mal güvenliğini teminat altına alacak bir çalışma yürütüyoruz. Nasıl daha önceki yapmış olduğumuz 1 milyon 180 bin TOKİ konutlarımız, dimdik ayaktaysa, bundan sonraki süreçte de olası depremlerde en doğru zemini, yeri seçecek çalışmaları yürütüyoruz. 20 yılda yaptığımız anlayışı burada da yeni yapacağımız TOKİ konutlarında, afet konutlarında Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğinde de aynı anlayışla yapmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

"DEPREM KONUTLARININ YERLERİNİ 11 İLİMİZDE MART AYI İTİBARİYLE EŞ ZAMANLI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ VE EN DOĞRU YERLEŞİM ALANLARINI SEÇMEYE GAYRET GÖSTERİYORUZ"

Mart ayı başı itibariyle deprem konutlarının yerlerini 11 ilde eş zamanlı gerçekleştireceklerini belirten Bakan Murat Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Etap etap Bakanlığımız, TOKİ’mizin inşaat koordinasyonunda tüm bilimlerimizle Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzle, Emlak Konutumuzla, tüm birimlerimizle birlikte 11 ilimizde olacağız. Ve 11 ilimizde eş zamanlı inşaat sürecini, hasar tespitlerinin tamamlanmasına müteakip yürütüyor olacağız. Bu 10 ilimizde de şehirlerimizin büyük dönüşüm sürecini de inşallah başlatmış oluyoruz. Bu çalışmalarımızı bir kez daha ifade etmek gerekirse, en doğru zemini seçmeye çalışıyoruz. Zeminde detaylı zemin etüt raporları hazırlamak, mikro bölgeleme çalışmaları yapmak, buradaki Jeofizik uzmanlarının incelemesi sonucunda daha önceki konutlarımızda nasıl hareket ettiysek, burada da aynı hassasiyetle hareket ediyoruz ve en doğru yerleşim alanlarını seçmeye gayret gösteriyoruz.”

"ORTA HASARLI BİNALARDA YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZI DA AÇTA-AÇIKTA BIRAKMAYACAĞIZ"

Bakan Kurum, bu kapsamda Adana’da da ilk etapta ağır olmak üzere orta hasarlı olarak tespit edilen konutlara ilişkin de vatandaşların dönüşüm sürecine katkı sağlayacak çalışmalar yürüttüklerini belirtti.
Bakan Kurum, “Orta hasarlı binalarda yaşayan vatandaşlarımızı da açta-açıkta bırakmayacağız. Burada orta hasarlı binalarda vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda devletimiz yine her türlü desteği bu kardeşlerimize, vatandaşlarımıza verecektir. Gerek planlama, gerek bu noktada kamulaştırmaya, gerekse finans desteği anlamında her türlü desteği de daha önceki depremlerde olduğu gibi Adana'mızda da vereceğimizi ifade ediyorum.” dedi.

"ÇUKUROVA'YA, SEYHAN'A İLÇE MERKEZİNE EN YAKIN, EN DEĞERLİ, EN KIYMATLİ YERİ AFETZEDE VATANDAŞLARIMIZA KONUT YAPIMI İÇİN KULLANACAĞIZ"

Bakan Murat Kurum, Adana'da ağır hasar gören konutların yeni yapılacak yerlerine ilişkin planlamayı istişare ettiklerini belirtirken, “Bilhassa merkezdeki Çukurova, Seyhan ilçelerimiz, yine bu manada burada hasar görmüş ağır hasarlı konutların yeni yapılacak yerlerine ilişkin planlamayı Çukurova'daki Şambayadı bölgesini burada istişare ettik. Zemin etütlerini yapacağız ve Çukurova'ya, Seyhan'a, yine ilçe merkezine en yakın, en değerli en kıymetli yeri afetzede vatandaşlarımıza konut yapımı için kullanacağız. Ceyhan'da konut yapımına ilişkin diğer çalışmaları sürdürüyoruz. İnşallah orada da en doğru yeri tespit etmek suretiyle afet konutlarımızın inşasına bir ay içerisinde başlayıp, en kısa zamanda inşallah vatandaşlarımıza konutlarımızı teslim edeceğiz,” diye konuştu.

Deprem nedeniyle tüm illerde enkaz kaldırma sürecini Valiliklerin koordinasyonu çerçevesinde büyük bir titizlikle yürüttüklerini kaydeden Bakan Kurum, “Gerek enkaz alanındaki yıkımlar, gerek enkazların döküm sahalarına taşınması ve buralardaki emniyetin sağlanması. Bundan sonraki süreçte vatandaşların taşınma sürecini de oluşturduğumuz koordinasyon merkezlerinde yürüteceğiz. Hasseden burada bir kez daha rica ediyorum. Ağır hasarlı binalardan, hasarlı binalardan eşya kesinlikle alınmaması, bu eşya alınma sürecine ilişkin Valilerimizin koordinasyonunda yürütülmesi süreci önemlidir. Ve burada hasarın durumunun tespitlerini, ağır hasarlı bina ama bu binadan eşya alınabilir mi, alınamaz mı tespitini yine Valimiz, hocalarımızla, bilim insanlarımızla birlikte yapacak. Ve burada eşya alınabilir kararına müteakip eşya taşınma sürecine izin verilecektir. Aksi takdirde ağır hasarlı hasar görmüş binalardan eşya alınmamasını buradan bir kez daha ifade ediyorum. Tekraren hem Adana'mıza, hem tüm Türkiye'mize başsağlığı dileklerimi iletiyorum.”

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkiye genelinde ocak ayında 97 bin 708 konut satıldı
EMLAK Konut satış rakamları açıklandı
İstanbul'da konut fiyatlarında tarihi zirve
EMLAK İstanbul'da konut fiyatlarında tarihi zirve
Bakan Kurum: "30 bin konutu projelendirdik"
EMLAK "30 bin konutu projelendirdik"
İstanbul'da en yaşlı konut stoku Fatih ve Üsküdar'da
EMLAK En yaşlı konut stoku Fatih ve Üsküdar'da
Son dakika: Deprem sonrası Mersin'de fahiş kira artışı - Haberler
EMLAK Deprem sonrası Mersin'de fahiş kira artışı
Son dakika haberi Prefabrik yapı ve konteynerlere KDV indirimi
EMLAK Prefabrik yapı ve konteynerlere KDV indirimi
Türkiye Müteahhitler Birliği’nden deprem bölgesinin yeniden imarına destek
EMLAK TMB hakedişlerinin yüzde 1’ini bağışlayacak
Deprem hasar ve risk tespiti nasıl yapılıyor? (Depremde hasar tespiti, hasar tespiti nasıl yapılır?)
EMLAK Hasar ve risk tespiti nasıl yapılıyor?
TÜRMOB depremlerin ticari ve mali yaşamdaki tahribatını azaltmaya yönelik önerilerini ilgili kurumlara iletti
EMLAK TÜRMOB önerilerini kurumlara iletti
İnşaat maliyet endeksi, Aralık 2022'de aylık bazda yüzde 1,44, yıllık yüzde 78,4 arttı
EMLAK İnşaat maliyet endeksi yüzde 78,4 arttı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.