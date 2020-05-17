Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Ankara AKM Millet Bahçesi çalışmalarını inceledi (1) - ANKARA

AA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi'nin yıl sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini, dünyada eşi benzeri olmayan bir projenin Türkiye'ye kazandırılacağını belirtti.Kurum, geçen yıl yapımına başlanan AKM Millet Bahçesi alanında incelemelerde bulundu, gazetecilere açıklama yaptı.Millet Bahçesi'nin 637 bin metrekarelik alan üzerine kurulacağını bildiren Kurum, AKM Millet Bahçesi'nin tamamlanmasıyla Ankara'ya yeşil alan ve kültür koridoru kazandırılacağını söyledi.Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Millet Bahçesi'nin yapımına başlandığını bildirerek, "Bu yıl sonunda yapımını tamamlamayı hedeflediğimiz Millet Bahçesi, sadece Ankara ve Türkiye'yi değil tüm dünyayı ilgilendiren önemli bir proje. Hem Ankara'ya hem de ülkemize değer katacak, dünyada da eşi benzeri olmayan bu projeyi, çok önemli bir kültür aksını halkımıza, Türkiye'ye kazandırmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.Millet Bahçesi içerisinde, kır lokantalarının, Millet Kütüphanesinin, Millet Kıraathanesinin olacağını anlatan Kurum, Millet Bahçesi'nde fuarların düzenleneceği alanlar ile 1100 araçlık kapalı otoparkın da yer alacağını dile getirdi.- "Macera parkları ve oyun alanlarında keyifli anlar yaşanacak"Millet Bahçesi'nde 6 bin metrekarelik biyolojik gölet kurulacağını, burada ışık ve ses gösterilerinin yapılacağını ifade eden Kurum, her yaş grubundan vatandaşın vakit geçirebileceği bölümlerin oluşturulacağını, macera parklarında, oyun alanlarında da çocukların keyifli anlar yaşayacağını kaydetti. Murat Kurum, 1,5 kilometre uzunluğunda teleferiğe sahip olacak alanın yürüyüş ve bisiklet yollarıyla da donatılacağını bildirdi.Millet Bahçesi'nde, il tanıtım günlerinin yapılacağı tesislerin, çiftçiden direkt ürün alınabilecek organik pazarların da inşa edileceğini aktaran Kurum, 5 bin kişi kapasiteli konferans salonu ile 1000 kişilik caminin de yapılacağını belirtti.Kurum, AKM Millet Bahçesi'nin yanı sıra başkentte 12 millet bahçesi projesi bulunduğunu, bunlar tamamlandığında Ankara'da kişi başına düşen yeşil alan miktarının artacağını, yaklaşık 3 milyon metrekarelik yeşil alanın başkente kazandırılacağını vurguladı.- Türkiye genelindeki Millet Bahçesi yapımlarıÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şöyle devam etti:"81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefiyle tüm Türkiye'de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu ana kadar 70 ilde 45 milyon metrekarelik alanda çalışmalarımızı başlattık, bunlar içinde 204 millet bahçesi projesi yürütülmektedir. Bu 204 millet bahçesinin 22'sinin yapımı tamamlandı."Yapımı tamamlanan 13 millet bahçesinin açılışının gerçekleştirildiğini anımsatan Kurum, 9'unun da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla vatandaşın kullanımına sunulacağını dile getirdi.Kurum, amaçlarının yeşil alan sayısını artırmak olduğuna dikkati çekerek, Türkiye genelinde yeşil alan koridorları açarak iklim değişikliğiyle de mücadele ettiklerini kaydetti.Millet bahçelerinin, doğal afetlerde toplanma alanı olarak kullanılacağını anlatan Kurum, İstanbul ve Ankara'daki büyük ölçekli millet bahçelerinin de bu amaçla kullanılabilmesine yönelik alt yapının da hazırlandığını aktardı. Bakan Kurum, millet bahçelerinde "Sıfır Atık Projesi"nin de yürütüldüğünü sözlerine ekledi.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da, Kurum'un incelemede bulunduğu AKM Millet Bahçesi'nin proje görsellerini paylaştı.- AKM Millet Bahçesi'nin özellikleriAKM Millet Bahçesi'nin 601 bin 300 metrekaresi yeşil ve açık alanlardan, 35 bin 700 metrekaresi ise kapalı alanlardan oluşacak. Böylece, Millet Bahçesi'nin yaklaşık yüzde 95'i yeşil ve açık alanlarla donatılacak.Millet Bahçesi'ne 58 türden 8 bin 800 ağaç, 63 türden 190 bin 276 çalı, 6 türden 5 bin 328 su bitkisi, 20 türden 1480 çiçek dikilecek.Sanat atölyeleri, sağlık merkezlerinin de bulunacağı Millet Bahçesi'nde, kurulacak "Zipcoaster"da da eğlenceli anlar yaşanacak.