Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Batman Valiliğini ziyaret etti

AA

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere beraberinde Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut ile Batman'a gelen Kurum, Valiliğe geçti.

Şeref Defteri'ni imzalayan Kurum, Vali Hulusi Şahin ile makamında bir süre görüştü.

Kurum daha sonra, yapımı devam eden Necat Nasıroğlu Külliyesi inşaat sahasında ve kent meydanı alanında incelemelerde bulundu, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kurum'a ziyaretlerinde AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür ve diğer ilgililer eşlik etti.