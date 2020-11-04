Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı

AA

Bakan Kurum, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantı sonrası yaptığı açıklamada, İzmir depreminin üzerinden beş gün geçtiğini ve aradan geçen sürede devletin tüm kurumlarıyla İzmir için seferber olduğunu söyledi.

İzmir'deki depremde enkaz altından 91 saat sonra 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in kurtarıldığını hatırlatan Kurum, "Tüm Türkiye, hep birlikte çok büyük bir sevince katıldık, Ayda'mızı ordan kurtardık. Birkaç saat sonra annesinin cansız bedenine ulaştık, annesi vefat etti, hep birlikte bir hüzne girdik. Ayda kızımız hepimizin kızı, Türkiye'nin kızı. Ayda'larımızı, İdil'lerimizi inşallah hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız, hep onlarla birlikte olacağız." dedi.

Çalışmaların 113 saattir yoğun bir şekilde sürdüğünü vurgulayan Kurum, "17 binada, tüm İzmir genelinde 8 bin kişilik arama kurtarma ekiplerimizle çalışmalarımız süratli bir şekilde devam ediyor. Artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladık. Sadece bir alanda şu an enkazımız kaldı ve o alanda da enkaz altında herhangi bir canlı emaresi yok ama yine de hassas bir şekilde çalışmalarımızı AFAD koordinasyonunda sürdürüyoruz. Enkazımızı da bu hassasiyetle kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, dinlenmeden çalışmaları yürüten bütün ekiplere teşekkür etti.

İzmir depreminde enkaz altından kalan 114 kişinin vefat ettiğini aktaran Kurum, 107 vatandaşın enkazdan kurtarıldığını, 1035 vatandaşın yaralı olduğunu, tedavileri tamamlanan 898 vatandaşın ise taburcu edildiğini dile getirdi.

- "137 vatandaşın tedavisinin devam ediyor"

Hastanelerde 137 vatandaşın tedavisinin sürdürüldüğünü ifade eden Kurum, 4'ü ağır olmak üzere 12 yoğun bakım hastası olduğunu söyledi.

Bakan Kurum, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ise sabır dileyerek, "Acımız çok büyük, inşallah el birliğiyle İzmirli kardeşlerimizin yarısını hep birlikte saracağız." diye konuştu.

Türkiye'nin ciddi bir deprem tehdidi ile karşı karşıya olduğunu, yaşanan her depremin bunu bir kez daha hatırlattığını söyleyen Kurum, 81 ilde kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğüne dikkati çekti.

Bakan Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecini başlatmış durumdayız. Bu çerçevede yerinde yapacağımız projeler var. 17 bina enkazında ve etrafında riskli gördüğümüz, ağır hasarlı gördüğümüz binalarda yerinde uygulamalar yapacağız. İzmir birinci derece deprem bölgesi, yeni yapacağımız konutlar zemin artı 5'i geçmeyecek. Bölge mimarisine uygun bir şekilde, standartları yüksek, inşallah kaliteli, sağlam, güvenli konutları hızlı bir şekilde yapma sürecine girdik. Tabii burada vatandaşlarımızın üstüne de önemli bir sorumluluk düşüyor.

Ben burada tekrar tüm Türkiye'ye seslenmek istiyorum, riskli binalarımızın tespitlerini yaptıralım, riskli binalarda oturmayalım. Gelin tüm Çevre Şehircilik İl Müdürlüklerine başvurun, bu başvuru çerçevesinde biz yetkilendirdiğimiz kuruluşlarca riskli bina tespitlerini yaptırabiliriz ve vatandaşımız daha sağlam daha güvenli olduğuna inandığı konutlarda otursun. Biz ne İzmir'imizde ne Elazığ'ımızda ne Malatya'mızda ve bundan sonra herhangi bir ilimizde enkaz altında hiçbir vatandaşımızı da aramak istemiyoruz. Bu anlayışla, bu bilinçle, bu kararlılıkla süreçlerimizi, projelerimizi yürütmeye gayret gösteriyoruz."

- "Rezerv alanda ilk etapta 3 bin konut planlıyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, kentsel dönüşümün ülke için terörle mücadele kadar önemli olduğuna dikkati çekerek, "Bugün nasıl İzmir'de bir, beraber olduysak Elazığ'da, Malatya'da beraber olduysak tüm Türkiye kentsel dönüşümde de siyasi bir kaygı gözetmeden, gelecek kaygısı gözetmeden kentsel dönüşümü kararlı bir şekilde yürütmek durumundayız. Bu çerçevede inşallah çalışmalarımızı hep birlikte yapacağız." dedi.

Kurum, rezerv alanda yapılacak çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Rezerv alan, İzmir Şehir Hastanemizin hemen yanında yer alan 1 milyon 300 bin metrekarelik bir alan. Bu alanda ilk etapta 3 bin konut planlıyoruz, zemin artı 4 katı, 5 katı geçmeyecek şekliyle bir projelendirme yaptık. İçinde millet bahçeleri ile yürüyüş yolları, camisi, okulu, aile sağlık merkezi, hizmet alanları ile hakikaten örnek bir şehircilik anlayışıyla bu projelendirme çalışmasını yapıyoruz. Hem yerinde hem rezerv alanda konutlarımızı üreterek, hızlı bir şekilde depremde hasar gören vatandaşlarımızın sıcak yuvalarının inşasını gerçekleştiriyor olacağız. Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız en geç bir ay içerisinde konutların inşasına başlayıp, bir yıl içerisinde de sağlam konutlarımızı inşallah vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız."

İzmir'de halihazırda 50 ve 100 bin sosyal konut kapsamında 6 bin 84 konut inşasının devam ettiğine vurgu yapan Kurum, yeni yapılacak konutlarla çok önemli bir kentsel dönüşüm sürecini başlatacaklarının altını çizdi.

İzmir'de bina yüksekliklerine ilişkin Büyükşehir Belediyesi ile bir ekip oluşturduklarına da işaret eden Kurum, "Burada yüksek yapı yapılmaması noktasında İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Bakanlığımıza ekipler birlikte bir çalışma gerçekleştirilecek ve bu çalışma çerçevesinde de 1. derece deprem bölgesi olan İzmir'imizde, bina yükseklikleri ve yoğunluklarına ilişkin de çalışmayı yapıp yine vatandaşlarımızla paylaşıyor olacağız." değerlendirmesini yaptı.

- "Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor"

Hasar tespit çalışmalarının da hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Kurum, "942 uzmanımızla, arkadaşlarımızla 7 gün 24 saat esasıyla bu süreci yönetiyoruz. Şu ana kadar 22 bin binada, 141 bin bağımsız bölümün hasar tespit çalışmalarını tamamladık ve ağır hasarlı, acil ve yıkık bina sayımız 180. 3 bin 680 bağımsız bölümden oluşuyor. 1267 az hasarlı, 190 orta hasarlı binamız var. Yıkım çalışmaları başlattık. Yıkım çalışmaları çerçevesinde 4 binanın yıkımını dün itibarıyla tamamladık. Bugün yine yıkımlar devam edecek." diye konuştu.

Murat Kurum, ağır hasarlı, vatandaşların içerisine girme riski olan binalara ilişkin de ekiplerin, üniversiteden hocalarla yerinde tespitleri yaptıklarını anlattı.

Vatandaşlara hızlı bir şekilde hem taşınma hem kira yardımlarını ödemeye başladıklarını bildiren Kurum, "Vatandaşlarımıza bugüne yapmış olduğumuz kira ve taşınma yardımı toplamı 2 milyon 865 bine ulaştı ve bunun dışında da yine dün Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladılar; iş yeri yıkılan veya ağır hasar gören, su altında kalan esnafımıza bu noktada TESKOMB vasıtasıyla 50 bin liraya kadar hibe desteği verilecek." dedi.

- "Bölgeye 4 bin 643 çadırımız sevk edildi, 2 bin 692 çadırımız kuruldu"

Kurum, vatandaşların bundan sonraki süreçte barınma ihtiyaçlarına ilişkin olarak da belli toplanma alanlarında çadır ve konteynır kentlerde, geçici barınma alanlarının yine kurulum ve inşaat çalışmalarının devam ettiğini aktararak, "Bu çerçevede bölgeye toplamda 4 bin 643 çadırımız sevk edildi, 2 bin 692 çadırımız kuruldu. Şu an boş 1010 çadırımız var ve çadır kentlerde ısıtıcılarımız, beslenme ihtiyaçlarımız ve diğer ihtiyaçların hepsi bu anlamda karşılanmaktadır ve şu an yaklaşık 6 bin 600 vatandaşımız da çadırlarda kalıyor." bilgisini verdi.

Beslenme ihtiyacının da Türk Kızılay koordinasyonunda destek veren kuruluşlarla karşılandığını dile getiren Kurum, 81 ilden belediyelerin de destek olduğunu anlattı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 370 bin kişiye yemek verebilecek şekilde çalışmaların sürdüğünü belirterek poliklinik ve acil yardım çadırları kurulduğunu, buralarda Kovid-19 testi ve her türlü acil yardım ve müdahalenin yapılabildiğini aktardı.

Barınma ihtiyacına ilişkin kamu misafirhanelerinin kullanımına ilişkin de bilgi veren Kurum, şunları söyledi:

"13 ilçemizde yaklaşık 7 bin 600 kapasiteli kamu misafirhanemiz var. Şu an kamu misafirhanesinde kalan depremzede sayımızda 208. Tekrar altını çizerek ifade etmek gerekirse kamu misafirhanelerinde yeteri kadar yerimiz var. Vatandaşlarımızı kamu misafirhanelerinde misafir edebiliriz. Orada beslenme, gıda, giyim ile ilgili her türlü ihtiyacını da giderebilecek durumdayız. Konteyner kent kurulum çalışmaları Bayraklı'da 46 bin 300 metrekarelik alanda başlatıldı. İlk etapta 1000 konteyner kuruyoruz ve dün itibarıyla çalışmalarımız başladı. İnşallah 19 gün sonra da vatandaşlarımıza konteyner kentlerini de kurulmuş bir şekilde teslim ediyor olacağız. Diğer konteyner kent alanımıza Ege Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan 1,5 hektarlık alan üzerine 312 konteyner yapmayı planlıyoruz, ihtiyaca göre bu sayıları artıracağız. Altyapı çalışmaları yapılmaktadır."

Bakan Kurum, mahalle muhtarlıklarıyla koordinasyon çadırı kurulduğunu anımsatarak, "Bugüne kadar 2 bin 935 sözlü, 71 de yazılı olmak üzere 3 bin başvuru aldık ve gelen başvuruları da hızlı bir şekilde karşılıyoruz. Biz buradayız, sahalarda vatandaşımızın yanındayız. Bundan sonraki süreçte de mahalle mahalle enkazlarımızı, hasarlı binalarımızı incelemek, vatandaşımızı detaylı bir şekilde bilgilendirmek suretiyle süreci yöneteceğiz ve bu acıyı inşallah hep birlikte el ele vererek atlatacağız. İzmirli kardeşlerimizin yarasını sarmak, onların yanında olmak ve bu süreci tüm Türkiye ile birlikte yönetmek arzusu içerisindeyiz ve ekiplerimiz de bu noktada kararlı bir şekilde çalışmalarını yürütmektedir." ifadelerini kullandı.

Tüm ekiplere teşekkürlerini ileten Kurum, arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını da bildirdi.

Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, AK Parti İzmir milletvekilleri Hamza Dağ, Ceyda Bölünmez Çankırı, Fehmi Alpay Özalan, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu katıldı.