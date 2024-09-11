53 ilde 747 arsa satışı devam ediyor: 11 Eylül günü hangi arsalar satışa çıkıyor?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, açık artırmayla 53 ilde 747 arsayı satışa çıkardı. İlk satış dün gerçekleştirildi ve önümüzdeki iki gün daha devam edecek. Peki, bugün hangi ildeki arsalar satışa çıkıyor? İşte, 11 Eylül arsa satış takvimi...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 53 ilde toplam 747 arsayı satışa çıkardı. Üç gün sürecek açık artırmanın ilki dün gerçekleştirildi. Satış, Ankara ve İstanbul'da yapılıyor ancak açık artırmaya çevrim içi katılmak da mümkün. İşte, 11 Eylül günü satışa çıkacak arsalar ve satış saati...
53 İLDE 747 ARSA SATIŞA ÇIKIYOR!
53 ilde, 747 arsa satışa çıkıyor. Muhtelif arsa, bölgeye özel ürün anlanı, ticaret alanı, konut alanı, plansız alan, tarım alanı ve kentsel gelişim alanı olmak üzere satılan arsalar, açık artırma yöntemiyle sahiplerini bulacak.
53 İLDE 747 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?
Satış için verilen ilanda, arsaların vadeli, açık artırma ile satılacağı belirtilirken; yüzde 25 peşinat verilmesi gerekiyor, kalan tutar ise 24 ay vadelendiriliyor.
53 İLDE 747 ARSA SATIŞI AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ
Açık artırma 10-11-12 Eylül tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Çankaya'da Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı Konferans Salonu'nda ve İstanbul Küçükçekmece'deki TOKİ Hizmet Binası'nda yapılacak. İsteyenler çevrim içi olarak da açık artırmaya katılabilecek.
İLLER VE AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ