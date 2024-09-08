Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 53 ilde 747 arsayı satışa çıkarıyor. İlgilenen vatandaşlar, hem fiziksel hem de çevrim içi şekilde açık artırmaya katılabilecek. Üç gün sürecek açık artırmada, alıcıların yüzde 25 peşinat vermesi gerekiyor. İşte, 53 ilde 747 arsa satışı ödeme planı ve açık artırma tarihleri...