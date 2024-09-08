53 ilde 747 arsayı satışa çıkıyor! İşte arsa satış tarihleri, ödeme planı ve diğer detaylar
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 53 ilde 747 arsayı satışa çıkaracağını duyurdu. Açık artırma yöntemi ile yapılacak olan satış İstanbul ve Ankara'da olacak ancak fiziksel katılım sağlayamayanlar çevrim içi olarak da satışa katılabilir. İşte, arsa satılacak iller ve satış tarihleri...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 53 ilde 747 arsayı satışa çıkarıyor. İlgilenen vatandaşlar, hem fiziksel hem de çevrim içi şekilde açık artırmaya katılabilecek. Üç gün sürecek açık artırmada, alıcıların yüzde 25 peşinat vermesi gerekiyor. İşte, 53 ilde 747 arsa satışı ödeme planı ve açık artırma tarihleri...
53 İLDE 747 ARSA SATIŞA ÇIKIYOR!
53 ilde, 747 arsa satışa çıkıyor. Muhtelif arsa, bölgeye özel ürün anlanı, ticaret alanı, konut alanı, plansız alan, tarım alanı ve kentsel gelişim alanı olmak üzere satılan arsalar, açık artırma yöntemiyle sahiplerini bulacak.
53 İLDE 747 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?
Satış için verilen ilanda, arsaların vadeli, açık artırma ile satılacağı belirtilirken; yüzde 25 peşinat verilmesi gerekiyor, kalan tutar ise 24 ay vadelendiriliyor.
53 İLDE 747 ARSA SATIŞI AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ
Açık artırma 10-11-12 Eylül tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Çankaya'da Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı Konferans Salonu'nda ve İstanbul Küçükçekmece'deki TOKİ Hizmet Binası'nda yapılacak. İsteyenler çevrim içi olarak da açık artırmaya katılabilecek.
İLLER VE AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ