53 ilde 747 arsa satışı yarın başlıyor! Hangi ilde kaç arsa satışa çıkacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 53 ilde 747 arsayı satışa çıkardı. Açık artırma yarın başlıyor ve üç gün sürecek. Çevrim içi katılımın da mümkün olduğu satışta alıcıların yüzde 25 peşinat vermesi gerekiyor. İşte, arsa satılacak iller ve satış tarihleri...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 53 ilde toplam 747 arsayı satışa sunuyor. Üç gün sürecek açık artırma, yarın başlıyor. İlgilenen alıcılar Ankara ve İstanbul'daki satışa katılabileceği gibi çevrim içi katılım da mümkün olacak. İşte, 53 ilde 747 arsa satışı ödeme planı ve diğer detaylar...
53 İLDE 747 ARSA SATIŞA ÇIKIYOR!
53 ilde, 747 arsa satışa çıkıyor. Muhtelif arsa, bölgeye özel ürün anlanı, ticaret alanı, konut alanı, plansız alan, tarım alanı ve kentsel gelişim alanı olmak üzere satılan arsalar, açık artırma yöntemiyle sahiplerini bulacak.
53 İLDE 747 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?
Satış için verilen ilanda, arsaların vadeli, açık artırma ile satılacağı belirtilirken; yüzde 25 peşinat verilmesi gerekiyor, kalan tutar ise 24 ay vadelendiriliyor.
53 İLDE 747 ARSA SATIŞI AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ
Açık artırma 10-11-12 Eylül tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Çankaya'da Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı Konferans Salonu'nda ve İstanbul Küçükçekmece'deki TOKİ Hizmet Binası'nda yapılacak. İsteyenler çevrim içi olarak da açık artırmaya katılabilecek.
İLLER VE AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ