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        Haberler Bilgi Gündem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 53 ilde 747 arsa satışında son gün! 12 Eylül!de hangi illerdeki araziler satılacak?

        53 ilde 747 arsa satışında son gün: 12 Eylül günü hangi arsalar satışa çıkıyor?

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 53 ilde toplam 747 arsayı satışa çıkarmış ve üç gün sürecek bir açık artırma süreci başlamıştı. 10-11 Eylül'de yüzlerce arsa alıcısını buldu, bugün ise satışın son günü. Saat 10.30'da başlayacak açık artırma ile İstanbul, Mardin, Mersin ve Samsun'daki arsalar da satılacak. İşte, Bakanlık arsa satışına dair bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 08:00 Güncelleme: 12.09.2024 - 08:00
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 53 ilde 747 arsayı satışa çıkardı. Üç gün süren açık artırmanın iki günü tamamlandı. Bugün alıcılar son kez İstanbul, Mardin, Mersin ve Samsun'daki arsalar için toplanacak. İstanbul ve Ankara'da gerçekleşen satışa çevrim içi olarak da katılınabiliyor. İşte, Bakanlık arsa satışına dair bilgiler...

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        53 İLDE 747 ARSA SATIŞA ÇIKTI!

        53 ilde, 747 arsa satışa çıktı. Muhtelif arsa, bölgeye özel ürün anlanı, ticaret alanı, konut alanı, plansız alan, tarım alanı ve kentsel gelişim alanı olmak üzere satılan arsalar, açık artırma yöntemiyle sahiplerini bulacak.

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        53 İLDE 747 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?

        Satış için verilen ilanda, arsaların vadeli, açık artırma ile satılacağı belirtilirken; yüzde 25 peşinat verilmesi gerekiyor, kalan tutar ise 24 ay vadelendiriliyor.

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        53 İLDE 747 ARSA SATIŞI AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ

        Üç gün süren açık artırmanın iki günü 10-11 Eylül'de tamamlandı. Sıra 12 Eylül saat 10.30'da Ankara Çankaya'da Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı Konferans Salonu'nda ve İstanbul Küçükçekmece'deki TOKİ Hizmet Binası'nda yapılacak olan son açık artırmaya geldi. İsteyenler çevrim içi olarak da açık artırmaya katılabilecek.

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        İLLER VE AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ

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