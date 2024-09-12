Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 53 ilde 747 arsayı satışa çıkardı. Üç gün süren açık artırmanın iki günü tamamlandı. Bugün alıcılar son kez İstanbul, Mardin, Mersin ve Samsun'daki arsalar için toplanacak. İstanbul ve Ankara'da gerçekleşen satışa çevrim içi olarak da katılınabiliyor. İşte, Bakanlık arsa satışına dair bilgiler...