Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 2020'de belediyelere 695 milyon liralık yardım yapıldı

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, belediyelere 2019'da 516 çevre temizlik aracı hibe edildi. 2020'de 592 belediyeye 273 çöp toplama aracı, 44 vidanjör, 63 yol süpürme aracı, 61 arazöz ve 131 diğer çevre temizlik aracı olmak üzere toplam 572 çevre temizlik aracı ile 341 belediyeye 64 bin 680 çöp konteyneri hibe eden Bakanlığın, 2021'de de belediyelere yardımları sürecek.

- Sıfır Atık kapsamında 86 projeye 108 milyon lira destek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediyelerin alt yapı projelerine ve çevre dostu projelerine de maddi destek sağlamaya devam ediyor.

Buna göre Bakanlık geçen yıl, Sıfır Atık kapsamında 86 projeye 108 milyon 400 bin lira, bisiklet ve yürüyüş yolundan oluşan 46 projeye 66 milyon 590 bin lira, çevre dostu sokak projelerine 1 milyon 761 bin lira, Katı Atık Programından oluşan 16 projeye 50 milyon lira ve Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında 25 projeye 26 milyon 620 bin lira yardım yaptı.

Böylece, temizlik araçları ve çevre yatırımları ile geçen yıl belediyelere toplam 695 milyon 241 bin 408 lira maddi destek sağlandı.