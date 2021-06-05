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Çevreci gençler, Emine Erdoğan'a "sürdürülebilir gelecek" için taleplerini iletti

Çevreyi korumayı önceleyen projeleriyle dikkati çeken çevre aktivisti gençler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a çevre konusundaki taleplerini iletti ve projelerini anlattı.

Çevreci gençler, Emine Erdoğan'a
AA

Emine Erdoğan'ın 2 Haziran'da Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) tarafından "Waste Wise Cities Global Champion (Atık Alanında Akıllı Şehirler Küresel Şampiyonu)" ödülünü aldığı Beştepe Devlet Konukevi'nde düzenlenen törene katılan genç çevreciler, burada açılan serbest kürsüde projelerini tanıttı, kendileri için hazırlanan "Çevre Defteri"ne de beklentilerini yazdı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, gençler, serbest kürsüde ve defterde en çok sürdürülebilir gelecek için çevrenin korunması, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ve sıfır atık konularına dikkati çekti.

- "İklim değişikliğinden kırılgan gruplar ve yoksul kadınlar etkileniyor"

Dünya Bankasınca 2021 İklim Elçisi unvanını alan Firuze Alpaydın, iklim değişikliği, toplumsal cinsiyet eşitsizliği konularındaki proje çalışmalarını dile getirdi. Alpaydın, "İklim değişikliğinden herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Kırılgan gruplar, özellikle yoksul kadınlar bu krizin etkilerinden orantısız şekilde etkileniyorlar." diyerek, projesini Emine Erdoğan'a sunmak istediğini belirtti.

Gıda israfını azaltmaya yönelik proje yürüten Ethem Özcan da "Sıfır Atık Projenizi çok doğru ve başarılı buluyoruz. Büyük şehirlerde kapsamının artırılmasını diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Araçların karayollarında meydana getirdiği rüzgarla elektrik üreten projesiyle dikkati çeken Kerem Deveci de şunları kaleme aldı:

"Dünyamız önceki nesillerin hataları yüzünden geri dönüşü olmayan bir yola girmek üzere. Biz Türk gençliği olarak, artık Batı'nın yaptıklarını taklit etmeyip, onların bir adım önüne geçmekle yükümlü olduğumuzun bilincindeyiz. Bu konuda teknoloji ve bilimi kılavuz kabul edip, iklim ve çevre konusunda durmadan çalışmaktayız. Ülkemi yurt dışında daha iyi temsil edebilmek tek amacımdır ve bizden sonra gelen nesile az da olsa bu yolu sevdirmek tek ödüldür."

Atık halılardan geri dönüşümle plastik hammadde üretimi yapan Soner Alayurt da "Plastiğin hayatımızda yeri çok ama doğa da yeri yok." mesajını verdi.

Gençlerin çevre konularındaki duygu ve düşüncelerini kaleme aldıkları Çevre Defteri, çevre konusunda yapılacak tüm programlarda kullanılacak.

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