Çevrimiçi rehberli sergi turu Arter'de

Doğal olarak yetişiyor... Her yer kıpkırmızı oldu!

Arter, ÖğrenmeProgramı kapsamında sunduğu etkinliklerde sergileri ve yapıtları çevrimiçi ortamda katılımcıların yorumuna açıyor.

Arter’in çevrimiçi rehberli turları, katılımcıların yapıtları kendi hayat deneyimleriyle ilişkilendirerek yorumlamalarını teşvik eden bir yaklaşım benimsiyor. Ekranlar aracılığıyla buluşulan bu turlarda, Arter’in sergi rehberleri her hafta farklı bir tema etrafında bir araya getirdikleri eser seçkilerini katılımcılarla paylaşıyor.

Ücretsiz olarak düzenlenen çevrimiçi rehberli turlar 3, 10, 17, 24 ve 31Mayıs 2021Pazartesi günleri 19:00–20:00saatleri arasında gerçekleşecek. Diyalog ve tartışmaya daha fazla zaman tanımak amacıyla sınırlı sayıda katılımcıyla düzenlenen çevrimiçi turlara katılmak için etkinlik tarihinden önce turlar@arter.org.tr adresine yazarak kayıt yaptırmak gerekiyor.

Arter’in güncel programına www.arter.org.tr adresinden erişilebilir.