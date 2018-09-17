Ünlü isimlerden okulun ilk günü paylaşımları

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OKAN KARACA

"Herkese başarılar... Yeni eğitim-öğretim döneminde İstanbul'da 3 milyon 200 bin öğrenci ve 163 bin öğretmen 6 bin 900 okulda ders başı yapacak. Trafiği hayal bile etmiyorum ama hiç önemi yok yeter ki okula gitsinler, öğrenimlerini tamamlasınlar. Herkese başarılar."