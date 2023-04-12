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Ceyda Düvenci'den boşanma iddialarına yanıt: Artık sessiz kalmamam gerektiğini fark ettim

Bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı ileri sürülen Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın yollarını ayırma kararı aldığı iddia edildi. Ayrılık söylentilerinin ardından "Artık sessiz kalmamam gerektiğini fark ettim" diyen Düvenci, "Biz gayet mutlu bir çiftiz. Hiçbir sorun yok" diyerek iddiaları yalanladı

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  • Ceyda Düvenci'den boşanma iddialarına yanıt: Artık sessiz kalmamam gerektiğini fark ettim - Son Dakika Magazin haberleri

    2015'te nikâh masasına oturan ve Ali adında bir çocukları bulunan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın evliliklerinde sorun yaşadığı ileri sürülmüştü. Düvenci ile Şakrak'ın bir süredir çift terapistine gittiği ancak aralarındaki problemleri çözemediği iddiaları ortaya atıldı.

  • Dedikoduların ardından Ceyda Düvenci, sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabından yayımladığı bir video ile ayrılık iddialarını kesin bir dille yalanladı. 
  • Ceyda Düvenci'den boşanma iddialarına yanıt: Artık sessiz kalmamam gerektiğini fark ettim - Son Dakika Magazin haberleri

    "ARTIK SESSİZ KALMAMAK GEREKTİĞİNİ FARK ETTİM"

    Ceyda Düvenci, "Artık sessiz kalmamak gerektiğini fark ettim. Bugün yine saçma sapan haberler çıkmış… O kadar zor zamanlardan geçiyoruz ki, böyle şeylere cevap vermemek gerektiğini düşünen bir taraftaydım. Yaşadığımız hayat belli, ne olduğumuz belli, ne yaptığımız belli ama bakıyorum bunun sonu gelmiyor. Hemen minicik bir açıklama yapmak istiyorum. Biz gayet mutlu bir çiftiz. Hiçbir sorun yok. Hani düşündüğünüz gibi durumlar söz konusu bile değil. Ağzıma bile almak istemediğim durumlar" dedi.
  • Ceyda Düvenci'den boşanma iddialarına yanıt: Artık sessiz kalmamam gerektiğini fark ettim - Son Dakika Magazin haberleri

    "6 AYDIR YOĞUN BİR PROJEDE OLDUĞU İÇİN BİRBİRİMİZİ ÇOK GÖREMİYORUZ"

    Bülent Şakrak'ın iş için 6 aydır Selimiye'de olduğunu ve çok sık görüşemediklerini söyleyen Ceyda Düvenci, "Tabii ki evliliğin içinde anlaşamadığımız günler olur, anlaştıkça daha da güçlenirsiniz ama şöyle durum var. Bülent Selimiye'de 6 aydır dizi çekiyor. Haftada bir gün zar zor geliyor, çok yorgun oluyor… Çok yoğun bir projenin içinde 6 aydır ve o yüzden bizi çok göremiyorsunuz birlikte açıkçası ama aslında gören de görüyor" ifadelerini kullandı.
  • Ceyda Düvenci'den boşanma iddialarına yanıt: Artık sessiz kalmamam gerektiğini fark ettim - Son Dakika Magazin haberleri

    "MUTSUZLUK HİKÂYELERİ YAZMAYALIM"

    Paylaştığı 'Misafirhane' şiirini çok sevdiği için yayınladığını ifade eden Ceyda Düvenci, sözlerine şöyle devam etti: 'Misafirhane' şiiri benim en sevdiğim şiir… Gerçekten hayatımın şiiri… Tamamen duygularla alakalı bir şey artık. Başta gülüyorduk 'Ne gerek var bunlara cevap vermenin, bir sürü sıkıntı stresi var' deyip… Bugün de bunu kendi kendime yapıyorum. Bülent gece sabaha kadar çalıştı ve şu an uyuyor Selimiye'de… Ben duramadım bunu söylemek istedim. Mutluluklarla mutlu olalım ne olursunuz? Mutsuzluk hikâyeleri yazmayalım.
  • Ceyda Düvenci'den boşanma iddialarına yanıt: Artık sessiz kalmamam gerektiğini fark ettim - Son Dakika Magazin haberleri

    İKİ ÇOCUK ANNESİ 

    Öte yandan Ceyda Düvenci, ilk evliliğini 2008'de iş insanı Engün Akgün ile gerçekleştirmişti. 2013'te boşanan ikilinin, Melisa adında bir kızı bulunuyor.

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