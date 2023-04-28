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Haberler Gündem 3. Sayfa Ceyda'nın ölümünde sanığa "haksız tahrik" indirimi! - Güncel haberler
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Ceyda'nın ölümünde sanığa "haksız tahrik" indirimli ceza

İzmir'in Bornova ilçesinde, "cam kesisi" sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Ceyda Yüksel'in ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık Serkan Dindar'a, haksız indirimiyle 18 yıl hapis cezası verildi

Ceyda'nın ölümünde sanığa
AA

İzmir'in Bornova ilçesinde, "cam kesisi" sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Ceyda Yüksel'in (28) ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık Serkan Dindar'ın (43) cezası belli oldu.

AA'nın haberine göre, 20 Ağustos 2020'de Ceyda Yüksel, Serkan Dindar'ın Bornova'daki evinde ölü bulunurken, vücudunda cam kesileri tespit edildi. Gözaltına alınarak tutuklanan Serkan Dindar, olayı hatırlamadığını iddia etti. İddianamede ise, olay günü sanık ile maktul arasında tartışma çıktığı, sanığın maktulü tutarak giriş kapı camına doğru vurduğu, maktulün sol çene, sol dudak ve sol koltuk altında oluşan kesi nedeniyle kan kaybı yaşadığı ve olay yerinde öldüğü, şüphelinin de elinde yaralar oluştuğu belirtildi. Sanığın, "kasten öldürme"nin yanı sıra maktule "uyuşturucu sağlama" suçunu işlediği de iddia edildi.

CEYDA YÜKSEL'İN ANNE VE BABASI KATILDI

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Serkan Dindar, Ceyda Yüksel'in annesi Filiz Demiral, babası Ahmet Yüksel ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, sanığın "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmasını, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan ise beraatini talep etti.

İNDİRİMSİZ CEZA VERİLMESİ TALEP EDİLDİ

Sanık avukatları, mütalaaya yönelik savunma talebinde bulundu. Sanık Serkan Dündar, yaptığı ek savunmada, suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraat istedi. Müşteki avukatları da sanığa kasten öldürme suçundan indirimsiz ceza verilmesi talebinde bulundu.

MAHKEMEDEN "HAKSIZ TAHRİK" İNDİRİMİ

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdığı sanığın cezasını "haksız tahrik" indirimi uygulayarak 18 yıla indirdi. Sanığa "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan ise ceza verilmemesine hükmedildi.

*Fotoğraflar: DHA

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