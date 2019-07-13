Alınan bilgiye göre, Adana'nın Ceyhan ilçesinde birlikte alkol aldığı değerlendirilen ve rahatsızlanmaları üzerine yakınları tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye götürülen 5 kişi, etil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı.

Özel Hastaneye kaldırılanlardan D.Ö.K. (31) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. D.Ö.K'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hastanelerdeki diğer 4 kişinin tedavisinin sürdürüldüğü öğrenildi. Ceyhan Emniyeti konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

KAÇAK ALKOL SATANLARA OPERASYON

Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı ile, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü kaçak içki satan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, bir işyerinde, buzdolabı içerisinde 2 adet 5 litrelik su şişesi, 11 adet 0.5 litre şişeye dolu vaziyette 80 adet 'boğma' diye tabir edilen içki ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Son günlerde ülke basınında Gündemde olan ve bir çok kişinin ölümüne sebebiyet veren kaçak alkol ile ilgili Adana il emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatlarıyla harekete geçen Ceyhan polisinin 5.07.2019 günü AT. İsimli şahsa ait aracında satışa hazır 145 litre kaçak alkol, 06.07.2019 günü T.B., S.Ş, ve S.S. İsimli şahısların iş yerinde 39 litre kaçak alkol, yine 10.07.2019 günü F.Ö. İsimli şahsın iş yerinden 30 litre olmak üzere toplam 214 litre kaçak alkol ile birlikte altı şüpheliye adli işlem başlatıldı öğrenildi kaçak Alkol konusu ile ilgili denetimlerin süreceği öğrenildi.