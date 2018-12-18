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"FENOMENLERİN SİNEMADA BİR KARŞILIĞI YOK"

Gençlerin sorularını cevaplayan Ceyhun Fersoy, “Oynadığım son üç sinema filmimde bir fenomenle çalıştılar. Hepsi iyi insanlar. Bu telefondaki fenomenlerin ne dizide, ne sinemada, ne tiyatroda karşılığı yok. Oyunculuk bambaşka bir şey. Onların mecraları da başka. Ben de onların mecralarında bir şey yapamam" diye konuştu.