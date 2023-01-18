Çeyiz düzecekler dikkat: A101'e 6 bin 490 TL'ye koltuk takımı geliyor!

A101 market her hafta Perşembe günü 'Aldın Aldın' indirim kataloğunu yayınlamaya devam ediyor. 19 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan; televizyon, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, midi fırın, elektrikli süpürge, blender seti ve çatal kaşık takımı gibi onlarca ürün raflardaki yerini alıyor. A101 aktüel ürünler indirim kataloğunda 6 bin 490 TL'ye satışa sunulan koltuk takımı, çeyiz düzeceklerin dikkatini çekti. İşte, 19 Ocak 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu fırsatları tam indirim listesi...