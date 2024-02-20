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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Ceylan Ertem'den Sezen Aksu şarkıları

        Ceylan Ertem'den Sezen Aksu şarkıları

        Ceylan Ertem, 29 Şubat Perşembe gecesi Kulis Maslak'taki konserinde Sezen Aksu şarkılarını Minik Serçe'nin kostümleriyle yorumlayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2024 - 13:07 Güncelleme: 20.02.2024 - 13:07
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        Ceylan Ertem'den Sezen Aksu şarkıları
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        Sevilen şarkılara getirdiği farklı yorumu ile gönüllere taht kuran Ceylan Ertem, Sezen Aksu şarkılarıyla Kulis Maslak’ta sahne alacak. 29 Şubat Perşembe gecesi Sezen Aksu şarkılarını onun kostümleriyle yorumlayacak olan Ceylan Ertem, eşsiz bir müzik şölenine imza atacak.

        Müzikseverlerin Hakim Bey”, “Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam”, “Sarışınım”, “Çakkıdı” ve “Zalim” şarkılarına getirdiği farklı yorumu ile çok sevilen Ertem, “Sezen Aksu Tribute projesini heyecanla söylediğimiz zaman ilk 20 kişiye çalmıştık. Yıllar içerisinde inanılmaz ilgi gördü, bazı parçaların yorumları tarafımızca o kadar beğenildi ki, birçok konserimde defalarca seve seve tekrar yorumladım. Dinleyicim istediği sürece bu unutulmaz şarkıları okumaya devam edeceğim” dedi.

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        #sezen aksu
        #Ceylan Ertem
        #Kulis Maslak
        #konser

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