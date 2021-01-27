Ceylan hemşirenin bıçaklanmasına ilişkin davada mütalaa

Sinemalar ve tiyatrolar ne zaman açılacak?

AA

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Nazir Ilgın, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müdahil Ceylan G'yi ise avukatı Çağrı Kılın temsil etti.

Duruşmada, müdahil Ceylan G.'nin yaralanmasının uzuv zaafı veya kaybı niteliğinde olup olmadığı hususunda düzenlenen adli tıp raporunun mahkemeye ulaştığı belirtilerek, raporda, "organlarından birinin işlevinin sürekli olarak zayıflaması niteliğinde olduğu, yüzde sabit iz niteliğinde olduğunun" bildirildiği kaydedildi.

Beyanı sorulan müdahil Ceylan G.'nin avukatı Çağrı Kılın, gelen raporun kendi iddialarını doğruladığını belirterek, "Emniyet her ne kadar herhangi bir kayda bulaşılmadığı yönünde cevap vermişse de orada 20 civarında güvenlik kamerası vardır. Bu hususta yeniden müzekkere yazılmasını talep ediyoruz." dedi. Mahkeme bu talebi, yargılamanın geldiği aşamayı dikkate alarak reddetti.

- Mütalaa

Esasa ilişkin görüşü sorulan İstanbul Cumhuriyet Savcısı, hazırladığı mütalaayı mahkemeye sundu.

Mütalaada, müdahil Ceylan G'nin olaydan bir gün önce (5 Haziran 2020) sanık hakkında emniyet birimlerine müracaat edip şikayetçi olduğu ve korkması nedeniyle olay günü (6 Haziran 2020) iş çıkışında arkadaşı C.T. ile birlikte eve doğru gittikleri aktarılırken, Muradiye Mahallesi Deryadil sokağa geldiklerinde sanığın bir anda karşılarına çıktığı, müdahille konuşmak istediği ancak müdahilin bunu kabul etmediği kaydedildi.

Müdahil Ceylan G'nin konuşmayı kabul etmemesi üzerine sanığın yanında getirdiği bıçağı çıkarıp müdahilin boynuna doğru hamle yaptığı, hem boyun bölgesinden hem de vücudunun farklı yerlerinden öldürmek amacıyla bıçakladığı vurgulanan mütalaada, sanık Nazir Ilgın'ın, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaaya karşı diyeceği sorulan müdahil avukatı Kılın, "Mütalaaya bir diyeceğimiz yoktur, katılıyoruz. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

- "Elbisesine zarar vermek istedim"

Tutuklu sanık Nazir Ilgın ise mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Olay aniden gelişti. Ben müdahilin elbisesine zarar vermek amacıyla, anlık bir sinirle eylemi gerçekleştirdim. Müdahili öldürmek gibi bir amacım yoktu. Daha önce hiçbir suça karışmadım. Mağdur oldum. Eylemin yaralama olarak kabul edilmesini ve tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, müdahilin beyanı ve adli tıp raporuna göre kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunması ve suçun cezada ön görülen miktarını göz önüne alarak sanık Ilgın'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Sanık ve avukatına mütalaaya karşı savunma için süre veren heyet duruşmayı erteledi.

- Olayın geçmişi

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Haziran 2020'de Ceylan G'nin (29) eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın'dan (25) şiddet gördüğü yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlatmıştı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Ilgın, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ceylan G, 8 Haziran'da saat 21.45 sıralarında, Muradiye Mahallesi Deryadil Sokak'ta Ilgın tarafından önü kesilerek darbedilip elinden ve boynundan bıçakla yaralanmıştı. Ilgın ise olay yerinde suç aleti bıçakla gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma neticesinde Ilgın hakkında iki ayrı iddianame hazırlandı. Ilgın'ın, Ceylan G'yi 8 Haziran'da bıçakla yaralamasına ilişkin hazırlanan iddianamede "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Nazir Ilgın hakkında hazırlanan diğer iddianamede ise Ceylan G'ye yönelik eyleminden dolayı "tehdit, gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal, kasten yaralama ve hakaret" suçlarından 3 yıl 4 aydan 9 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Nazir Ilgın hakkında bu suçlardan açılan dava ise İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.