Ceylanpınar ve Akçakale ilçeleri arasında bulunan 2'nci Hudut Komutanlığı sorumluluk bölgesinde kalan alanda 2 gündür devam eden sağanak nedeniyle sular yükseldi. Sınır hattında nöbet tutan 10 asker nöbet değişimi için gelen Zırhlı Personel Taşıyıcı´nın sular altında kalmasıyla nöbet kulübelerinden inemedi.

DHA'nın haberine göre, yaklaşık 3.5 metreyi bulan su yüksekliği nedeniyle AFAD ve itfaiyeden yardım istendi. Bölgeye ulaşan ekipler yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından askerleri bot ile kurtararak hastaneye götürdü. Askerlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yağışın durmasının ardından sular çekilmeye başladı.

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