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Ceylin’in katil zanlısına ikinci kez 'cezai ehliyet raporu' verildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde evlerinin önündeki parkta oynadığı sırada kaybolan ve iki gün sonra karşı apartmanda oturan komşuları tarafından öldürüldüğü belirlenen 10 yaşındaki Ceylin Atik ile ilgili davada ikisi tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Davada eşi Serkan Türkmen ile tutuklu bulunan sanık Şükriye Türkmen için ikinci kez cezai ehliyetinin olduğuna dair rapor gelirken, Serkan Türkmen ise suçsuz olduğunu iddia etti

16.08.2018 - 13:50 | Güncelleme: AA

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Şükriye Türkmen ve eşi Serkan Türkmen, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık Raziye Ö. ise duruşmaya gelmedi.

A.A'nın haberine göre, tutuklu sanık Serkan Türkmen cinayetle ilgisi olmadığını savunarak, "Ben işinde gücünde olan bir insanım. Cinayeti bir gün sonra eşim Şükriye'den öğrendim. Tahliyemi istiyorum. Suçsuzum." dedi.

Tutuklu sanık Şükriye Türkmen ise önceki ifadelerini tekrarladığını söyleyerek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti eksik dosyaların giderilmesi, dinlenmeyen tanığın dinlenilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan dede Mustafa Atik, "Sanık Şükriye çocuğunu göremediğinden bahsediyor. Ya benim çocuğum ne olacak. Hiçbir zaman göremeyeceğim. Adalet gecikse de er veya geç yerini bulacaktır. Bundan kaçış yoktur." diye konuştu.

BABAANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Dava 27 Eylül 2018'e ertelenirken duruşma sonrası minik Ceylin’in babaannesi Rukiye Atik, sinir krizi geçirdi. Acılı babaanne, suçlular için idam istediğini belirterek, "Bunların neyini savunuyorlar. Bunların asılması lazım” diye feryat etti.
Atik ailesinin avukatı Gürol Uyan ise duruşma sonrası yaptığı açıklamada, toplanan delillere göre her iki tutuklu sanığın da en şiddetli şekilde cezalandırılacaklarına inançlarının tam olduğunu söyledi.

OLAY

Ödemiş ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde evinin önündeki parkta oynadığı sırada kaybolmasının ardından ailesinin kayıp müracaatı yaptığı 10 yaşındaki Ceylin Atik, 12 Haziran'da karşı komşularının evinde öldürülmüş halde bulunmuştu. Olaydan sonra başlatılan soruşturma kapsamında evin sahibi Serkan Türkmen, ifadesinde cinayeti işlediğini kabul ettiği belirtilen karısı Şükriye Türkmen ile kadının üvey annesi Raziye Ö. tutuklanmıştı.


Raziye Ö, ocak ayında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Sanıklar Şükriye Türkmen ve Serkan Türkmen hakkında "çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, kadının üvey annesi Raziye Ö. hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

 

 

 

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