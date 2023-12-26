Çeyrek 3 bin TL'yi geçti! İşte 26 Aralık Salı güncel altın fiyatları
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasıyla altın fiyatları bir kez daha gündeme geldi. Altın alacak vatandaşlar altın fiyatlarını dikkatle takip ederken, çeyrek 3 bin TL'yi geçti, gram altın ise 1.944 TL ile günü açtı. İşte, 26 Aralık Salı altın fiyatları...
Altın fiyatları 26 Aralık... Sabah saatlerinde altın piyasası güne küçük hareketlenmelerle başladı. Bugün çeyrek altın 3.112 TL'den, gram altın ise 1.944 TL'den işlem görmeye başladı. İşte, 26 Aralık Salı anlık altın tablo ile güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
1.944,71
1.945,25
ALTIN/ONS FİYATI
2.063,62
2.063,98
ÇEYREK ALTIN FİYATI
3.112,41
3.180,65
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
12.448,17
12.684,01
YARIM ALTIN FİYATI
6.206,04
6.362,63
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.442,11
12.679,33
ATA ALTIN FİYATI
13.174,65
13.502,63
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
13.174,65
13.502,63
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.815,96
1.919,15