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        Haberler Ekonomi Altın Çeyrek 3 bin TL'yi geçti! 26 Aralık Salı 2023 güncel altın fiyatları ile gram altın, çeyrek altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Çeyrek 3 bin TL'yi geçti! İşte 26 Aralık Salı güncel altın fiyatları

        Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasıyla altın fiyatları bir kez daha gündeme geldi. Altın alacak vatandaşlar altın fiyatlarını dikkatle takip ederken, çeyrek 3 bin TL'yi geçti, gram altın ise 1.944 TL ile günü açtı. İşte, 26 Aralık Salı altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2023 - 07:43 Güncelleme: 26.12.2023 - 07:43
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        1

        Altın fiyatları 26 Aralık... Sabah saatlerinde altın piyasası güne küçük hareketlenmelerle başladı. Bugün çeyrek altın 3.112 TL'den, gram altın ise 1.944 TL'den işlem görmeye başladı. İşte, 26 Aralık Salı anlık altın tablo ile güncel altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.944,71

        1.945,25

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.063,62

        2.063,98

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        3.112,41

        3.180,65

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        12.448,17

        12.684,01

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        6.206,04

        6.362,63

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        12.442,11

        12.679,33

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        13.174,65

        13.502,63

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        13.174,65

        13.502,63

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.815,96

        1.919,15

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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