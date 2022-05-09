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Çeyrek altın fiyatı 9 Mayıs 2022: Düşüşte! Çeyrek altın kaç TL, ne kadar?

Çeyrek altın fiyatları haftanın ilk gününde merak ediliyor. Yatırımda bulunmayı düşünenler çeyrek altın alış-satış fiyatlarını araştırıyor. 9 Mayıs pazartesi çeyrek altın fiyatı düşüşünü sürdürüyor. İşte, canlı rakamlarla 9 Mayıs 2022 Pazartesi çeyrek altın fiyatı ve güncel veriler

Çeyrek altın fiyatı 9 Mayıs 2022: Düşüşte! Çeyrek altın kaç TL, ne kadar?

Çeyrek altın fiyatları 9 Mayıs Pazartesi yeni haftanın ilk gününde araştırılıyor. FED faiz kararı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Amerika Merkez Bankası FED son olarak 22 yılın ardından ilk kez 50 baz puan artıma gitmişti. Açıklamanın ardından altın fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. İşte 9 Mayıs 2022 çeyrek altın fiyatı son durum...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları 9 Mayıs Pazartesi günü saat 11:45'te güncel verilere göre 1.442,11 lira alış ve 1.473,95 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

ALTIN FİYATLARI YORUMLARI

Analistler, devam eden jeopolitik riskler ve Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırmasının yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede başarısız olabileceği ve daha şahin politikaların gerekebileceği beklentisi ile altının ons fiyatının gerilediğini bildirdi.

Bu hafta, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında yer alacağını belirten analistler, veri gündeminde ise yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı, yurt dışında ABD, Çin ve Almanya'da enflasyon, İngiltere'de büyüme, Avro Bölgesinde sanayi üretiminin izleneceğini kaydetti.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu, tahvil faizleri ve dolar endeksinin seyrinin yakından izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların destek, 1.910 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

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