Çeyrek altında 3 bin lira sınırı aşılmıştı, ibre aşağı döndü! 9 Aralık 2023 hafta sonu gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın fiyatları ne kadar? - Altın Haberleri

Çeyrek altında 3 bin lira sınırı aşılmıştı, ibre aşağı döndü! 9 Aralık 2023 hafta sonu gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın fiyatları ne kadar? - Altın Haberleri

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Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın fiyatı hafta sonuna 1891 TL'den giriş yaparken çeyrek altın fiyatları ise 3 bin TL sınırını aştı. Piyasalarındaki yukarı yönlü hareketlilik sürerken altın fiyatlarının Aralık ayında izleyeceği yön merak konusu oldu. İşte 9 Aralık 2023 Cumartesi günü güncel çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları...

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