Çeyrek finalde derbi ihtimali!
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Trabzonspor ile eşleşecek.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu'nu ikinci tamamlayarak çeyrek finalist oldu.
Galatasaray, çeyrek finalde Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Trabzonspor'dan biriyle karşılaşacak.
C Grubu'nu ikinci tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, çekilecek kura sonrasında A Grubu lideri Trabzonspor, B Grubu lideri Fenerbahçe veya D Grubu lideri Beşiktaş'tan biriyle eşleşecek.
Galatasaray, tek maç eleme usulüne göre yapılacak çeyrek final müsabakasına deplasmanda çıkacak.