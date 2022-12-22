Altın fiyatları güne yükseliş ivmesiyle başladı. Geçtiğimiz günlerden itibaren hareketli bir grafik izleyen altın fiyatlarında son durumu haberimizde derledik. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte 22 Aralık 2022 gram altın, çeyrek altın, tam altın, 22 ayar bilezik fiyatları ile Kapalıçarşı altın fiyatları alış - satış tablosu...

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