Ceza ve İnfaz Kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Ceza ve İnfaz Kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası
ABONE OL

4 ildeki Ceza ve İnfaz Kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası başlatıldı

Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da ceza ve infaz kurumlarındaki kütüphaneler için kitap bağış kampanyası başlatıldı

Ceza ve İnfaz Kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası
AA

Ceza ve İnfaz Kurumu kütüphaneleri için 4 ilde kitap bağış kampanyası başlatıldı.

Erzurum Adliyesi'nde oluşturulan stantla "kitap iyileştirir" sloganıyla başlatılan kitap kampanyasına isteyenler, 15 Şubat tarihine kadar bağışlayacakları kitapları getirebilecek.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, yazılı açıklamasında, ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutukluların kendilerini geliştirmeleri, boş zamanlarını etkin bir şekilde kullanmaları amacıyla kütüphanelerinin oluşturulduğunu belirtti.

"DESTEK OLMAYA DAVET EDİYORUM"

Oluşturulan bu kütüphanelerde çok sayı ve kategoride yayınların bulunduğuna dikkati çeken Tuncel, şunları kaydetti:

"Kütüphanelerdeki yayınların nicelik ve niteliklerinin artırılması için Adalet Bakanlığı tarafından çeşitli çalışma ve faaliyetler yürütülmektedir. Bu kapsamda 2023 yılında 'kitap iyileştirir' sloganıyla ceza infaz kurumu kütüphaneleri içim kitap bağış kampanyası süreci sayın adalet bakanımız tarafından bugün yapılacak ilk kitap bağışı ile başlatılacaktır. Erzurumlu kardeşlerimizi, ilimizde bulunan kurum ve kuruluşlar ile üniversitelerimizi adliye binamızda kurulan standa kitap bağışı kampanyamıza katılmaya, bu suretle hükümlülerin topluma kazandırılmasına destek olmaya davet ediyorum."

AĞRI'DA "KİTAP İYİLEŞTİR" SLOGANIYLA STANT KURULDU

Ağrı'da da Ceza ve İnfaz Kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası etkinliği yapıldı. Program kapsamında Ağrı Adliyesi önüne "kitap iyileştirir" sloganıyla stant kuruldu.

Cumhuriyet Başsavcısı Mehdi Can, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik karabulut, Ağrı Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Murtaza Aydın ve il protokolü stanta kitap bağışladı. Ceza ve infaz kurumlarından sorumlu Cumhuriyet savcısı Burak Mola da kendi yazdığı "Türk Hukukunda Hakaret Suçu" kitabını standa bıraktı.

IĞDIR'DA STK'LER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Iğdır Adliyesi ek binasında başlatılan kampanyaya resmi kurum ve sivil toplum kuruluşları yoğun ilgi gösterdi. Kampanyaya ilk bağışı yapan Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, gazetecilere yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığının tertip ettiği kitap bağış kampanyası için bir araya geldiklerini belirtti

Kitap bağış kampanyasının kendileri için çok önemli olduğuna vurgu yapan Başaran, "Çünkü ceza evlerindeki mevcut kütüphanelerde kitaplar yetersiz kalıyor, bu manada bakanlığımız her yıl belli aralıklarla bu tür kampanyalar düzenliyor, topladıkları kitapları belli bir denetimden geçirdikten sonra ilgili cezaevi kütüphanelerine gönderiyor. Biz herkesten bol bol katkı bekliyoruz, bu kampanyaya desek veren herkese teşekkür ederim." dedi.

KAMPANYA 15 ŞUBAT TARİHİNE KADAR SÜRECEK

Ardahan Adliyesi'ndeki programa, Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, Ardahan İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Naciye Görmez, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ve diğer yetkililer katıldı.

Başsavcısı Karabulut, burada yaptığı konuşmada, kampanyaya katkı sunanlara teşekkür etti.

Kampanyanın 15 şubat tarihine kadar süreceğin dile getiren Karabulut, "Kampanyamızın toplum tarafından desteklenmesini fazlaca önemsiyoruz. Siz değerli kitapsever misafirlerimize umuda vesile olduğunuz için, kampanyamıza katıldığınız için teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Saplantılı aşık dehşet saçtı!
GÜNDEM Saplantılı aşık dehşet saçtı!
Gölcük'te sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezi
GÜNDEM Gölcük'te sokak hayvanları için rehabilitasyon ...
Piyasaların gözü bu toplantıda! 2023 Ocak ayı FED faiz toplantı tarihi: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz kararı ne olacak?
GÜNDEM Piyasaların gözü bu toplantıda!
Akyazı'nın yeni 4 mahallesinde muhtarlık seçimleri yapılacak
GÜNDEM Akyazı'nın yeni 4 mahallesinde muhtarlık seçimleri ...
Karabük'te suni tohumlamayla 800 buzağı doğdu
GÜNDEM Karabük'te suni tohumlamayla 800 buzağı doğdu
Erzincan'daki yangında dumandan etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı
GÜNDEM Yangında dumandan etkilenen 4 kişi tedavi altına ...
MERKEZ BANKASI TOPLANTI TARİHİ 2023 | Ocak ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman? 2023 TCMB faiz kararı ne olacak?
GÜNDEM Merkez Bankası toplantısı ne zaman?
Tunceli'de ölen inek kuduz çıktı, köye 6 ay hayvan girişi yasaklandı - Tunceli haberleri
GÜNDEM Ölen inek kuduz çıktı, 6 ay yasaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan´dan elini öpen Zayn Sofuoğlu´na harçlık
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan harçlık
3600 EK GÖSTERGE ÖDEME TABLOSU! 93 bin TL ikramiye farkı ödenecek: 3600 ek gösterge nedir, ne zaman, kimlere ödenecek?
GÜNDEM 3600 ek gösterge ödeme tarihleri!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.