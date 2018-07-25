Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan evli ve 2 çocuk sahibi 24 yaşındaki gurbetçi Ümit Şimşek'in lüks otomobilini polis aracı gibi giydirdiği görüntüler, sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı. Kişisel sosyal paylaşım hesabında "Ne mutlu Türk'üm diyene" sözleriyle paylaştığı görüntülerde Şimşek, polis otosu görünümlü aracıyla otoyolda giderken yanındaki arkadaşı da Türk bayrağı açmıştı. HABERTÜRK'ten Uzay Kesmen'in ulaştığı Ümit Şimşek, aracını neden polis otosu gibi giydirdiğini ve başına gelenleri anlattı.
"TÜRK POLİSİNİ SEVDİĞİM İÇİN YAPTIM"
İstanbul'da düzenlenen mofidiye fuarına katılmak için Almanya'dan Türkiye'ye geldiğini belirten Şimşek, modifiye fuarına Türk polisini temsilen katılabilmek için aracını kapladığını söyledi. Hobi olarak başladığı modifiye işini mesleği haline getiren Şimşek, aracı Edirne'de yaptığını anlattı. Türk polisini sevdiğini ve farklılık yaratmak istediğini ifade eden Şimşek, "Modifiye fuarına katılabilmek için polis kamuflajını seçtim. Aracın polis otosu giydirmesini 3 haftada yaptım. Sosyal medyada aracın fotoğrafları paylaşılınca bir anda çok fazla beğeni topladık. Aracımı görenler durmadan fotoğraf çekiyorlar. Almanya'da gurbette beraber olduğum arkadaşlarım da çok beğendiler" diye konuştu.
"ÜLKEME HASRETİM"
Doğup büyüdüğü Berlin'de Türkler'e kötü davranıldığını ve zaman zaman ırkçı yaklaşımlarda bulunulduğunu söyleyen Şimşek, "Araç modifiye etmek hobimdi. Daha sonra işe dönüştürdüm. İşleri yoluna koyarsam ülkeme, memleketim Edirne'ye temelli dönmeyi çok istiyorum. Ülkeme hasret kaldım" dedi.
"POLİS, ARACIMA CEZA KESTİ"
Aracı polis otosu görünümünde giydirdikten sonra İstanbul'a gitmek üzere trafiğe çıktığını söyleyen Şimşek, "Edirne Keşan'dan fuara katılmak için İstanbul'a arabamla gelirken yolda polis çevirdi. Aracımı izinsiz kamu aracına çevirmekten hakkımda işlem yapıldı. Karakolda ifade verdim. 600 TL ceza kesildi. Aracım 4 gün de trafikten men edildi. Fuara başka bir araçla katılabildim. Ama bir daha olsa yine yaparım" şeklinde konuştu.
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