Cezaevi aracı devrildi! 11 kişi yaralandı 0:00 / 0:00

DHA

Kaza, saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Şükür Akıncı idaresindeki 53 DE 364 plakalı kamyonet, yolun buzlanması nedeniyle devrildi.

DHA'nın haberine göre, bu sırada Erzurum´dan Rize´ye tutuklu ve hükümlü getiren, Halit Keskin idaresindeki 12 AU 850 plakalı Bingöl M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu´na ait cezaevi aracı da yolda kayıp, kaza yapan kamyonete çarpıp devrildi.

Araçta bulunan 8 jandarma personeli, 2 şoför ve 1 mahkum yaralandı. Yaralılar, vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Rize´deki hastanelere kaldırıldı. Yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.