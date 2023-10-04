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        Haberler Gündem 3. Sayfa Cezaevi firarisi, yorgan altında gizlenirken bulundu

        Cezaevi firarisi, yorgan altında gizlenirken bulundu

        Bolu'da cezaevi firarisi yirmi yedi yaşındaki Sinan Kuşçuoğlu, sakladığı evde, yorganların altına gizlenmiş halde yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 22:04 Güncelleme: 04.10.2023 - 22:20
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        Bolu'da ilginç olay! Cezaevi firarisi, yorgan altında bulundu
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        Bolu'da 3 aydır aranan cezaevi firarisi Sinan Kuşçuoğlu (27), sakladığı evde, yorganların altına gizlenmiş halde yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay önce Sakarya Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden Sinan Kuşçuoğlu'nun, Bolu'da olduğunu belirledi. Kuşçuoğlu'nun saklandığı evin tespit edilmesinin ardından operasyon düzenlendi. Kuşçuoğlu, yorganların altına gizlenmiş halde yakalandı. Gözaltına alınan ve hakkında 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetten yoksun bırakma' gibi çok sayıda suçtan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kuşçuoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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