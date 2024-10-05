Cezaevi koridorunda bilinci kapalı bulundu!

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Bandırma Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak bulunan İbrahim Hakkı Savaşeri (45), cezaevinin koridorunda bilinci kapalı bir şekilde yerde yatarken bulundu.

İHA'da yer alan habere göre cezaevi yetkililerinin durumu fark etmesi üzerine, 112 Acil Sağlık Ekiplerine haber verildi ve Savaşeri ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

CENAZEYE OTOPSİ YAPILACAK

Haberin görselleri İHA'dan alınmıştır.

Yapılan müdahalelere rağmen, Savaşeri hastanede hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirmiş olabileceği düşünülen Savaşeri'nin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ile belirlenecek.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu amaçla cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Daha sonra İbrahim Hakkı Savaşeri'nin cenazesi Bandırma Şehir Mezarlığına defnedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.