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        Haberler Gündem 3. Sayfa Cezaevi koridorunda bilinci kapalı bulundu - SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Cezaevi koridorunda bilinci kapalı bulundu!

        Bandırma Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak bulunan, 45 yaşındaki İbrahim Hakkı Savaşeri, cezaevi koridorunda bilinci kapalı olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan Savaşeri, hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 14:40 Güncelleme: 05.10.2024 - 14:41
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        Cezaevi koridorunda bilinci kapalı bulundu!
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        Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Bandırma Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak bulunan İbrahim Hakkı Savaşeri (45), cezaevinin koridorunda bilinci kapalı bir şekilde yerde yatarken bulundu.

        YETKİLİLER FARK ETTİ HASTANEYE KALDIRILDI

        İHA'da yer alan habere göre cezaevi yetkililerinin durumu fark etmesi üzerine, 112 Acil Sağlık Ekiplerine haber verildi ve Savaşeri ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        CENAZEYE OTOPSİ YAPILACAK

        Haberin görselleri İHA'dan alınmıştır.
        Haberin görselleri İHA'dan alınmıştır.

        Yapılan müdahalelere rağmen, Savaşeri hastanede hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirmiş olabileceği düşünülen Savaşeri'nin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ile belirlenecek.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Bu amaçla cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Daha sonra İbrahim Hakkı Savaşeri'nin cenazesi Bandırma Şehir Mezarlığına defnedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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