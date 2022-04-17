Cezaevinde şoke eden olay! 0:00 / 0:00

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Trabzon'da cezaevinde bir mahkum, kulağını kesti. Yaralanan mahkum, önce revire ardından da hastaneye kaldırıldı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, şoke eden olay, dün saat 13.00 sıralarında Trabzon Beşikdüzü T Tipi Kapalı Cezaevi'nde meydana geldi. Kasten adam öldürme, tehdit, yağma ve uyuşturucu kullanma suçlarından hüküm giyen Adnan G.'nin kaldığı C-T 5 odasının acil durum ışığı yandı.

'AL KULAĞIMI KESTİM' DEDİ

İnfaz koruma memurları soluğu odanın önünde aldı ve mazgalı açtı. Ne olduğunu soran memurlara Adnan G., kestiği sol kulak kepçesini karton bardak içerisinde mazgala atarak, 'al kulağımı kestim' dedi.

BIÇAĞI NASIL TEMİN ETTİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Kanlar içerisinde kalan ve ilk müdahalesi revirde yapılan Adnan G., daha sonra Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Adnan G.'nin bıçağı nereden elde ettiği araştırılıyor.