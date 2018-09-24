Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak kalan Engin K. ile Onur Ö. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Engin K., koğuştaki masanın üzerinde duran bardağı alarak Onur Ö.'nün başına vurdu. Kavga infaz koruma memurlarının müdahalesiyle sonlandırıldı. Onur Ö. revire götürülerek tedai edildi.



"BEN VURMASAM O VURACAKTI"

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan Engin K., "Ben vurmasaydım, bardakla o bana vuracaktı. Ben hızlı davrandım" diye kendini savundu.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, hakaret suçundan dolayı 1 yıl 15 ay hapis cezası alan hükümlü Engin K. ile kaçak mermi satın alma, yaralama, uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından 22 yıl 2 ay 59 gün hapse hükümlü yaşındaki Onur Ö. (31) hakkındaki soruşturmayı tamamladı. Savcı, 'kasten yaralama' suçundan Engin K.'nın bir yıldan üç yıla kadar hapsini istedi. Savcı, suçun silahla işlendiği gerekçesiyle cezanın yarı oranında artırılmasını talep ederek hazırladığı iddianameyi asliye ceza mahkemesine gönderdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ