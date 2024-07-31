Cezaevinden çıktı, eşini öldürdü!

Denizli'de cezaevinden yeni çıkan M.A.E., üç çocuk annesi eşini bıçakla öldürdükten sonra kayıplara karıştı. Talihsiz kadından geriye, katili olan kocasının cezaevinden çıkışını kutladığı “Müge'nin Malisi geliyor” şeklindeki sosyal medya paylaşımı kaldı.

Olay, Tavas ilçesi Karahisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre geçen hafta cezaevinden izinli çıkan M.A.E. (37) ile eşi Müge Elbeli (34) arasında akşamüzeri henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A.E., Müge Elbeli'yi bıçakla öldürdü. Olayın ardından M.A.E., 20 K 3969 plakalı aracıyla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Müge Elbeli'nin aldığı bıçak darbesi sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Müge Elbeli'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.