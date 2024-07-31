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        Haberler Gündem 3. Sayfa Cezaevinden çıktı, eşini öldürdü! | Son dakika haberleri

        Cezaevinden çıkan koca 3 çocuk annesi eşini öldürdü

        Türkiye yine bir kadın cinayetine şahit oldu. Denizli'de cezaevinden izinli çıkan 37 yaşındaki M.A.E. tartıştığı 34 yaşındaki eşi Müge Elbeli'yi öldürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 23:14 Güncelleme: 31.07.2024 - 23:14
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        Cezaevinden çıktı, eşini öldürdü!
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        Denizli'de cezaevinden yeni çıkan M.A.E., üç çocuk annesi eşini bıçakla öldürdükten sonra kayıplara karıştı. Talihsiz kadından geriye, katili olan kocasının cezaevinden çıkışını kutladığı “Müge'nin Malisi geliyor” şeklindeki sosyal medya paylaşımı kaldı.

        Olay, Tavas ilçesi Karahisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre geçen hafta cezaevinden izinli çıkan M.A.E. (37) ile eşi Müge Elbeli (34) arasında akşamüzeri henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A.E., Müge Elbeli'yi bıçakla öldürdü. Olayın ardından M.A.E., 20 K 3969 plakalı aracıyla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Müge Elbeli'nin aldığı bıçak darbesi sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Müge Elbeli'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

        SOSYAL MEDYADAN KATİLİNİN GELMESİNİ KUTLAMIŞ

        Geçtiğimiz hafta cezaevinden çıkan M.A.E.'nin çıkış yapacağı gün Müge Elbeli'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ise dikkatlerden kaçmadı. Talihsiz kadın sosyal medya hesabından “Bugün hasret son buluyor. Müge'nin Malisi geliyor. Dakikalar kaldı” notuyla 'mutlu hissediyor' şeklinde paylaşımı dikkat çekti.

        Öte yandan, cinayet zanlısı M.A.E.'yi yakalamak için ekiplerin çalışması sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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