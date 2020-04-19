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Cezaevinden çıktığı gibi tartıştığı kişiyi taşla öldürmüş

İzmir'in Torbalı ilçesinde iki kişinin çay bahçesindeki buluşması cinayetle bitti. M.I., tartıştığı kişi Ümit Arınç'ı yerde bulduğu taşla başına defalarca vurarak, öldürdü. M.I., korkunç olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Demirören Haber Ajansı' nın (DHA) haberinde ise, 21 yaşındaki M.I.'nın, infaz yasası ile cezaevinden tahliye olduğu iddia edildi

izmir cinayet
Genel

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kişi, tartıştığı kişiyi başına taşla vurarak öldürdü.

AA'nın haberine göre, Torbalı ilçesine bağlı Pancar Mahallesi'nde M.I, bir çay bahçesinde buluştuğu Ümit Arınç'la (44) tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda M.I, yerde bulduğu taşla Arınç'ın başına defalarca vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Arınç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Zanlı ise jandarma ekiplerince yakalandı.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberinde ise, 21 yaşındaki M.I.'nın infaz yasası ile cezaevinden tahliye olduğu iddia edildi.

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