DHA

Olay, Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'nde, 2 Kasım'da meydana geldi. Cengiz Alışlı, arkadaşlarıyla oturduğu kafeden eve gitmek için çıktığı sırada, cadde üzerinde duran plakasız motosikletin arkasında bulunan kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Alışlı, çağrılan ambulansla kaldırıldığı 29 Mayıs Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kullandığı plakasız motosikleti olay yerine yakın bir noktada terk edilmiş buldu. Yapılan araştırmada motosikletin sahibi olduğu tespit edilen Erol Atlı yakalanarak gözaltına alındı. Atlı ifadesinde, olay sırasında sadece motosikleti kullandığını, arkasında oturan Murat Ağarlı'nın ateş ettiğini söyledi.

Murat Ağarlı, polisin çalışması sonucu Çankaya'da saklandığı evde gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul eden Ağarlı, para meselesi yüzünden Alışlı'yı öldürdüğünü söyledi.

Bu arada Murat Ağarlı'nın, yaklaşık 20 ayrı suç kaydının bulunduğu ve uyuşturucu suçundan girdiği cezaevinden mart ayında tahliye olduğu belirtildi. Murat Ağarlı ile motosikleti kullanan Erol Atlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ağarlı tutuklanırken, Atlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.