Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Cezaevinden çıktıktan 8 ay sonra arkadaşını öldürdü

Ankara'da aralarında alacak anlaşmazlığı bulunan arkadaşı inşaat boyacısı Cengiz Alışlı'yı (39), tabancayla vurarak öldürüp kaçan Murat Ağarlı (34), yaklaşık 1 ay sonra yakalanıp, tutuklandı. Ağarlı’nın uyuşturucudan girdiği cezaevinden mart ayında tahliye olduğu belirtildi.

Cezaevinden çıktıktan 8 ay sonra arkadaşını öldürdü
DHA

Olay, Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'nde, 2 Kasım'da meydana geldi. Cengiz Alışlı, arkadaşlarıyla oturduğu kafeden eve gitmek için çıktığı sırada, cadde üzerinde duran plakasız motosikletin arkasında bulunan kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Alışlı, çağrılan ambulansla kaldırıldığı 29 Mayıs Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kullandığı plakasız motosikleti olay yerine yakın bir noktada terk edilmiş buldu. Yapılan araştırmada motosikletin sahibi olduğu tespit edilen Erol Atlı yakalanarak gözaltına alındı. Atlı ifadesinde, olay sırasında sadece motosikleti kullandığını, arkasında oturan Murat Ağarlı'nın ateş ettiğini söyledi.

Murat Ağarlı, polisin çalışması sonucu Çankaya'da saklandığı evde gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul eden Ağarlı, para meselesi yüzünden Alışlı'yı öldürdüğünü söyledi.

Bu arada Murat Ağarlı'nın, yaklaşık 20 ayrı suç kaydının bulunduğu ve uyuşturucu suçundan girdiği cezaevinden mart ayında tahliye olduğu belirtildi. Murat Ağarlı ile motosikleti kullanan Erol Atlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ağarlı tutuklanırken, Atlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Beyoğlu'nda korkunç cinayet! Yumruklanarak öldürüldü
GÜNDEM Korkunç iddia! Gaspçıların yumruklu saldırısında ...
Son dakika: Konya'da yine kum fırtınası! Yollar kapandı
GÜNDEM Konya'da yine kum fırtınası! Yollar kapandı
Son dakika: 5 yaşındaki çocuk fıstıktan öldü! Nefesi kesildi
GÜNDEM Aleyna 5 yaşındaydı! Öldüren fıstık!
Son dakika: Oğlunu öldürdü, kızı ve eşi yaşam savaşı veriyor
GÜNDEM Diyarbakır'daki vahşette anne ve kızı yaşam savaşı ...
İYİ Partili Koray Aydın: Kazanamayacak bir adayı kabul etmiyoruz
GÜNDEM İYİ Partili Aydın: Kazanamayacak bir adayı kabul ...
Son dakika: Olay yerindeki itirafa müebbet hapis!
GÜNDEM Olay yerindeki itirafa müebbet hapis!
Son dakika: 16 yıllık korkunç itiraf! Cinayeti böyle anlattı
GÜNDEM 16 yıl sonra yakalandı! Cinayeti işaret diliyle ...
Emine Erdoğan, 12. Boğaziçi Zirvesi'ne video mesaj gönderdi
GÜNDEM Emine Erdoğan'dan videolu mesaj
Son dakika: Korkunç rapor! Bebeği öldürüp çöpe atmışlar
GÜNDEM Çöplükte cansız bedeni bulunmuştu! Otopsi raporu ...
BİLSEM sınavı ne zaman? 2022 BİLSEM başvuruları hakkında
GÜNDEM BİLSEM sınavı ne zaman?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.