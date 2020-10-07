Cezaevinden izinli çıkan 3 kişi, uyuşturucu operasyonunda yakalandı - AYDIN

AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ortaklar Mahallesi'nde ihbar üzerine bir adrese operasyon yaptı.Operasyonda M.A, H.D ve E.Ş. gözaltına alındı.Adresteki aramada 71 gram metamfetamin ile bir tabanca ele geçirildi.Şüphelilerin, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu ve kaldıkları cezaevinden izinli çıktıkları belirlendi.