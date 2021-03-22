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Cezaevinden izinli çıkan hükümlü, boşanma aşamasındaki eşi ve bir kişiyi silahla yaraladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde cezaevinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında izinli olarak çıkan hükümlü, biri eşi, 2 kişiyi silahla yaraladı.

Cezaevinden izinli çıkan hükümlü, boşanma aşamasındaki eşi ve bir kişiyi silahla yaraladı
AA

Kovid-19 salgını nedeniyle Antalya'nın Alanya ilçesindeki cezaevinden izinli çıkan hükümlü B.D. (52),boşanma aşamasındaki eşini takip etti.

Oba Mahallesi Eski Gazipaşa Caddesi'nde H.B. idaresindeki motosiklette bulunan eşi R.D'ye (34) ateş açan B.D. araçla olay yerinden kaçtı.

Motosiklet sürücüsü ile ağır yaralanan kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kovid-19 nedeniyle cezaevinden izinli çıkan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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