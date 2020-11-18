Cezaevinden izinli çıkıp cinayet işledi

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DHA

İstanbul'un Fatih ilçesi Karagümrük Mahallesi'nde 15 Kasım 2020 tarihinde meydana gelen olayda, bir çay ocağında çalışan Tarık Güldür, bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu ağır yaralanan Tarık Güldür kaldırıldığı Samatya Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Polis olay yerinde yaya olarak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Asayiş şube müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmada Tarık Güldür'ün bir süredir kendisine uyuşturucu sattırmaya çalıştığını söylediği Mahmut G.'den arkadaşlarına bahsettiği öğrenildi. İkilinin bu sebeple daha öncede tartıştıkları tespit edildi. Bu gelişme üzerine aranmaya başlanan Mahmut G. ekipler tarafından kısa sürede yakalandı.

Cinayet Büro Amirliğine getirilerek sorgulanan şüphelinin bir suçtan yattığı yarı açık cezaevinden izinli olarak dışarı çıktığı tespit edildi. Daha önceden 3 kez polis tarafından yakalanan şüpheli işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.