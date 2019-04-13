Cezaevinden izinli çıktığı gün hırsızlık yaptı

Honaz'ın Kocabaş Mahallesi'nde Çarşamba günü, AFAD'ın deposunun iletişiminde kullanılan telefon kabloları ile bir mermer fabrikasına giden elektrik kabloları kesilerek çalındı. Jandarma şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler Ahmet A. (23),Önal G. (57) ve Mehmet Ş.'nin (40) hırsızlık olayına karıştığını tespit etti. Ahmet A. ile Önal G., dün operasyonla evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.



Mehmet Ş.'nin ise açık cezaevinde olduğu, izinli çıktığı gün hırsızlık olayına karıştığı belirlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise çalınan 200 metre kablo bulundu. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Ahmet A. ile Önal G., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Cezaevinde tutuklu bulunan Mehmet Ş.'nin de bu suçla ilgili yargılanacağı belirtildi.



