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Adana'da "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan cezaevinde yatarken kaçan hükümlü, bir kişiyi yaralayıp, bir kişiyi de metruk ahırda öldürdükten sonra cinayet dedektifleri tarafından saklandığı evde yakalandı.
YAN BAKTIN DİYE AĞIR YARALADI
İHA'nın haberine göre olay, merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Y. (24),"uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan cezaevine girdi. Ancak hükümlü bir sürü sonra çıktığı açık cezaevinden kaçtı. Ramazan Y. kaçtıktan sonra 27 Mart günü Ramazan Eren (23) isimli şahsı Çamlıbel Mahallesi'nde yan bakma meselesi yüzünden vurup ağır yaraladı. Olay yerine gelen polis ekiplerine mahalleli yaralama olayını cezaevi firarisi Ramazan Y.'nin yaptığını söyledi.
'BENİ NEDEN İHBAR ETTİNİZ' DEYİP ATEŞ ETTİ
Polis Ramazan Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Bu arada Ramazan Y. kendisini polise ihbar ettiğini düşündüğü, aralarında Suat Duruhan'ın da (39) bulunduğu şahıslarla mahalledeki metruk ahırda 1 Nisan günü tartışmaya başladı. Bu sırada sinirlenen Ramazan Y., "Beni neden polise ihbar ettiniz" diyerek ateş etmeye başladı. Suat Duruhan kafasına isabet eden iki kurşunla olay yerinde hayatını kaybederken, Ramazan Y. ve diğer kişiler kaçtı.
POLİSİN TAKİBİYLE YAKALANDI
İhbarı üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri cinayeti çözmek için çalışma başlattı. Kısa sürede olayı Ramazan Y.'nin işlediğini saptayan polis, zanlıyı yakalamak için bazı evlere baskın yaptı. Polis o gece zanlıyı yakalayamadı ancak izini sürmeye devam etti. Zanlının bir akrabasının evinde saklandığını saptayan polis, yapılan bu tespitin ardından 10 Nisan şafak vakti eve baskın yaptı. Yapılan baskında zanlı ve ev sahibi karı koca gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Emniyete getirilip sorguya alınan zanlının işlediği yaralama olayını ve cinayeti itiraf etti. Zanlının Suat Duruhan'ı kendisini polise ihbar ettiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Polis katil zanlısını ve onu saklayan karı kocayı ifadelerini aldıktan sonra adliyeye sevk etti. Katil zanlısı tutuklanırken, karı koca yardım ve yataklık yapmaktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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