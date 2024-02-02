Cezayir, BMGK'ya, Gazze'de insani ateşkes sağlanmasını öngören karar taslağı sundu Cezayir'in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerine, Gazze Şeridi'nde derhal insani ateşkes sağlanmasını ve Filistinlilerin tehcirinin reddedilmesini öngören bir karar taslağı sunduğu belirtildi.

ABD'li diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Cezayir, BMGK üyelerine, insani ateşkes sağlanması başta olmak üzere birçok talebi içeren bir karar taslağı dağıttı.

Üyelerin, karar taslağı üzerinde değişiklikler yapabileceği ya da taslağın olduğu gibi oylamaya sunulabileceği ifade edildi.

Cezayir'in üyelere dağıttığı taslağın, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), İsrail'e yönelik ihtiyati tedbir kararlarına dayandığı ve Filistinlilerin tehcirini reddettiği kaydedildi.

UAD'nin 26 Ocak'ta, İsrail'in Gazze'deki soykırımını önlemek için ihtiyati tedbir kararı almasının ardından Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ülkesinin BM daimi misyonuna, kararların uygulanmasıyla ilgili bir formül oluşturmak amacıyla BMGK'nın mümkün olan en kısa sürede toplanması talebinde bulunma talimatı vermişti.

Cezayir'in talebi üzerine BMGK, 31 Ocak'ta acil bir toplantı düzenlemişti.