AA

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiği Tobruk Temsilciler Meclis Başkanı Akile Salih başkent Cezayir'de kabul etti.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, başkent Cezayir'deki cumhurbaşkanlığı sarayında yapılan görüşmede, "Cezayir'in Libya krizine siyasi çözüm bulmak için harcadığı çabalar kapsamında" gerçekleştiği belirtildi.

Libya devletinin egemenliği ve toprak bütünlüğü için "tek yolun siyasi çözüm olduğu" vurgulanan açıklamada, Tebbun'un "Libya'da egemenliğinin, toprak bütünlüğünün sağlanması ve dış müdahelelerin engellenmesi için kardeşler arasında, siyasi sonuca ulaşılması adına diyalog çağrısı yapan net duruşunu yinelediği" bildirildi.

Libya'da darbe arayışındaki Halife Hafter'in müttefiği Akile Salih, bugün Cezayir'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti. Salih'in başkanlığını yaptığı Tobruk Temsilciler Meclisi'nden yapılan açıklamada ise ziyaretin, Cumhurbaşkanı Tebbun'un daveti üzerine gerçekleştiği kaydedildi.

Aynı şekilde, Cezayir'in resmi televizyonuna konuşan Salih, "Tebbun'un kendilerine Berlin Konferansı sonuçlarının hayata geçirilmesinden yana olduğuna" işaret ettiği demecini verdi.

Öte yandan, Cezayir resmi televizyon kanalına röportaj veren Tebbun, doğu komşusu Libya'daki gelişmelere ilişkin, "Libya'daki çekişen taraflar arasındaki gelgit oyununa sürüklenmeyeceğiz. Her defasında kaybeden taraf ateşkes ister, kazanan reddeder. Libya'da çözüm askeri değil siyasi olacaktır." açıklamasında bulunmuştu.