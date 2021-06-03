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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: "Cezayir, Fransa’dan tüm suçların eksiksiz tanınmasını bekliyor."

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ülkesinin, "Fransa’nın, sömürgecilik döneminde işlediği tüm suçları tanımasını" beklediğini belirtti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun:
Cezayir, Fransa'nın sömürgecilik dönemiyle yüzleşmesini istiyor
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AA

Fransız haftalık dergisi Le Point’a verdiği röportajda Tebbun, Fransa’nın Cezayir’i sömürdüğü yıllar boyunca halkın acı çektiğini, kabilelerin yok edildiğini ve köylerin toptan yakıldığını söyledi.

Tebbun, 1945’te 45 bin kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Cezayir, Fransa’dan tüm suçların eksiksiz tanınmasını bekliyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tebbun, sömürgeciliğin Cezayir'e medeniyet getirdiği masalından artık vazgeçilmesi gerektiğini kaydetti.

"FRANSA NÜKLEER DENEME SAHALARINI TEMİZLESİN''

Fransa’nın ülkesinde işlediği suçlar için maddi tazminat beklentisi içinde olmadıklarını vurgulayan Tebbun, "Fransa’dan nükleer deneme sahalarını temizlemesini istiyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı, nükleer deneme alanlarındaki kirliliğin bugün bile insanları mağdur ettiğini ve Fransa’nın bu denemelerin mağdurlarını tedavi ettirmesi gerektiğini dile getirdi.

Tebbun, Fransa’nın suçlarını kabul etmesinin "pişmanlık göstergesi" olacağını ifade etti.

"TÜRKİYE SİYASİ KARŞILIK BEKLEMEDEN CEZAYİR'E 5 MİLYAR DOLAR. YATIRIM YAPTI''

Türkiye’nin Mağrib bölgesindeki varlığını Cezayir’in nasıl değerlendirdiği sorusuna, "Bizi rahatsız etmiyor." şeklinde cevap veren Cumhurbaşkanı Tebbun, iki ülke ilişkilerinin mükemmel olduğunun altını çizdi.

Cezayir Cumhurbaşkanı, "Türkler, siyasi karşılık beklemeden Cezayir’de 5 milyar dolar yatırım yaptı. Bu ilişkiden rahatsız olanlar, onlar da gelsin ve burada yatırım yapsınlar." ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN TAM TANINANA KADAR CEZAYİR, İSRAİL İLE İLİŞKİLERİNİ NORMALLEŞTİRMEYECEK

Filistin tam tanınana kadar, Cezayir İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeyecek

Tebbun, Cezayir’in bazı Arap ülkelerinin İsrail ile ilişkileri normalleştirmesini kınamasının ardından Arap Birliği içinde artık uyum kalmadığını belirterek, birliğin reforme edilmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tebbun, ülkesinin Filistin Devleti tam olarak tanınmadan İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyeceğine vurgu yaptı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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