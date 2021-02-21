Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun parlamentoyu fesheden kararnameyi imzaladı

Cumhurbaşkanı Tebbun'un imzasıyla çıkan kararnamede Cezayir parlamentosunun çalışmaları durduruldu.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun parlamentoyu fesheden kararnameyi imzaladı
AA

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, seçimlere hazırlık amacıyla Ulusal Halk Meclisini fesheden kararnameye imza attı.

Konu ile ilgili açıklama Cezayir Cumhurbaşkanlığından yazılı olarak yapıldı. Cumhurbaşkanı Tebbun'un imzasıyla çıkan kararnamede Cezayir parlamentosunun çalışmaları durduruldu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan bir diğer açıklamada, Abdulaziz Cerad hükümetinde revizyona gidildiği belirtildi.

Açıklamada, yeni kabinede bakanlık sayısının 40'tan 34'e düşürüldüğü ve 6 bakanlığa yeni isimlerin atandığı duyuruldu.

Yeni atamaların gerçekleştiği bakanlıkların, Sanayi, İskan, Dijitalleşme, Sulama, Çevre ve Turizm bakanlıkları olduğu ifade edildi.

CEZAYİR'DE SİYASİ SÜREÇ

Cezayir, Abdulaziz Buteflika'nın kötü giden sağlığına rağmen aday olmasıyla Şubat 2019'dan itibaren hareketli bir döneme girdi.

Buteflika, kitlesel protestoların ülke çapında ivme kazanmasının ardından ordunun müdahalesiyle istifa etmek zorunda kalmıştı. Protestoları sonlandırmak için yönetimin bastırmasıyla Aralık 2019'da gerçekleşen seçimlerde Tebbun göreve gelmişti.

Tebbun, kendi döneminde kilit önemde gördüğü yeni Anayasa için ülkeyi Kasım 2020'de referanduma taşımış, Cezayirli seçmenlerden sadece dörtte birinin katıldığı referandumda yeni Anayasa yaklaşık yüzde 68 oyla kabul edilmişti.

Cumhurbaşkanı Tebbun, yeni Anayasa'ya uygun şekilde seçimleri gerçekleştirerek "eski yönetim kalıntılarıyla" çalışmak istemediği yönünde açıklama yapmıştı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı, geçen ay hazırladığı yeni seçim yasası taslağıyla, seçmenlerin aday listelerinde istediği sıralamayı istediği şekilde seçebileceği "açık liste" sistemine geçilmesini içeren teklifi siyasi partilere göndermişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Deprem mi oldu 21 Şubat? Nerede deprem oldu? - Son Dakika AFAD - Kandilli Rasathanesi deprem haritası
GÜNDEMDeprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde 21 Şubat?
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 215 bin lira dolandırdılar
GÜNDEMKendilerini polis olarak tanıtıp 215 bin lira ...
Kafeler ne zaman açılacak? - 1 Mart'ta Kahveler ve restoranlar açılacak mı? Mekanlar açılıyor mu?
GÜNDEMKafeler ne zaman açılacak 2021?
Tekirdağ'da park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü öldü
GÜNDEMPark halindeki araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Ömer Çelik'ten CHP'ye tepki
GÜNDEMCHP'ye tepki gösterdiler
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? - 1 Mart'ta yasaklar kalkıyor mu? Bilim Kurulu ne zaman...
GÜNDEMKabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
Sınavlar iptal mi? Ziya Selçuk'tan yüz yüze sınav açıklaması!
GÜNDEMSınavlar iptal mi?
SON DAKİKA AK Parti'de flaş değişiklik! İstanbul... - Haberler
GÜNDEMAK Parti İstanbul İl Başkanı değişiyor
Bayram tarihleri ne zaman 2021? - Ramazan Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı hangi tarihte?
GÜNDEMBayram tarihleri ne zaman 2021?
Berberden girilen kahvehaneye polis baskını! - Haberler
GÜNDEMBerberden girilen kahvehaneye polis baskını!