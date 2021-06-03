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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: Türklerle mükemmel ilişkilerimiz var

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, herhangi bir siyasi beklenti içine girmeden ülkede yaklaşık 5 milyar dolarlık yatırım yapan Türklerle mükemmel ilişkileri olduğunu belirtti

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: Türklerle mükemmel ilişkilerimiz var
"Türklerle mükemmel ilişkilerimiz var"
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AA

Haftalık Fransız dergisi Le Point'e konuşan Tebbun, Türkiye ile ilişkiler ve Fransa'nın Cezayir'de sömürge döneminde işlediği suçlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türklerin hiçbir siyasi talepte bulunmaksızın ülkesinde 5 milyar dolarlık yatırımda bulunduğunu kaydeden Tebbun, iki ülke arasındaki ilişkileri "mükemmel" olarak nitelendirdi. Tebbun, Türkiye ile aralarındaki bu ilişkiden rahatsız olanları, Cezayir'de yatırım yapmaya çağırdı.

TÜRKİYE, FRANSA'YI GEÇEREK İLK SIRADA YER ALIYOR

AA'nın haberine göre; Cezayir Yatırım Geliştirme Ajansı 2018'de Türkiye'nin Fransa'yı da geçerek ülkede yabancı yatırımcılar listesinde ilk sıraya yerleştiğini duyurmuştu.

Cezayir'de Fransız sömürgesi döneminde işlenen suçlara ilişkin de konuşan Tebbun, Paris yönetiminden bu suçları tam olarak kabul etmesini beklediklerini kaydetti. Tebbun, söz konusu suçların 1945'den 1962'ye kadar işlenen katliam, soykırım, mal ve servetin yağmalanmasını kapsadığını dile getirdi.

CEZAYİR, FRANSA'DAN RESMİ ÖZÜR VE TAZMİNAT BEKLİYOR

Cezayirliler, sömürge sırasında işlediği suçlardan dolayı Fransa'dan resmi özür ve tazminat bekliyor.

Cezayir'de bağımsızlık mücadelesinin ilk aşamaları sayılabilecek dönemde Setif, Guelma ve Harrata kentlerinde, sömürge askerlerinin Fransız yerleşimcilere düzenlenen bir saldırıya misilleme olarak gerçekleştirdikleri olaylarda bazı tarihçilere göre 20 ila 30 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, 2012'de Cezayir'e gerçekleştirdiği ziyarette, ülkesinin söz konusu olaylardaki sorumluluğunu kabul etmişti. Hollande, "Şu noktada Fransız sömürge rejiminin Cezayir halkına ağır suçlar işlediğini kabul ediyorum. Bunlar arasında, Setif, Guelma ve Harrata katliamları da Cezayirlilerin hafıza ve bilinçlerinde demir atmış bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Fransa'nın Afrika kıtasındaki sömürgeci tarihinin en güncel ve en kanlı örneğini teşkil eden Cezayir, 1954'te silahlı bağımsızlık mücadelesine başladı. Ülkede yıllar süren insanlık dışı savaşta yaklaşık 1,5 milyon Cezayirli hayatını kaybetti, milyonlarca insan yerinden oldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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