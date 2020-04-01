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Cezayir'de eğitime 2 hafta daha ara verildi

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkede eğitime 2 hafta daha ara verdiklerini bildirdi

Cezayir'de eğitime 2 hafta daha ara verildi
AA

 

Tebbun, yerel basına yaptığı ve devlet televizyonunun da yayınladığı konuşmasında, anaokul, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, mesleki eğitim merkezleri ve Kur'an kursları da dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında eğitime 2 hafta daha ara verileceğini söyledi.

Ülkenin pek çok vilayetinde salgının görülmediğini belirten Tebbun, bu nedenle vilayetlerin tamamının karantinaya alınmasının gündemde olmadığını kaydetti.

Tebbun ayrıca, tüm kabine toplantılarının salgın sona erinceye kadar askıya alındığını, bu toplantıların telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilmesi için hazırlıkların sürdüğünü sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Tebbun 12 Mart'ta, eğitime bahar tatilinin sona erdiği 5 Nisan'a kadar ara verilmesini kararlaştırmıştı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ülkede yayılmasını önlemek amacıyla başkentin de aralarında olduğu 10 vilayette akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan eden Cezayir makamları, vakaların yüzde 40'tan fazlasının bulunduğu El-Buleyde vilayetinde de genel karantina uygulaması başlatmıştı.

Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 44, toplam vaka sayısı ise 716 olarak açıklanmıştı. 

 

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