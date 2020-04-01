Cezayir'de koronavirüs nedeniyle 5 bin mahkuma af

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AA

Devlet televizyonunun aktardığı Cumhurbaşkanlığı kararında, haklarında nihai hüküm verilen ve cezalarının tamamlanmasına 18 veya 12 aydan daha az bir süre kalan mahkumların serbest bırakılacağı belirtildi.

Af kararı çerçevesinde, ülke genelinde 5 bin 37 mahkumun serbest kalacağı kaydedildi.

Aynı şekilde, hapis cezası 20 yıl olan mahkumlar için 18 ay, cezası 60 yıla kadar olanlar için de 24 aylık bir ceza indiriminin uygulanacağı aktarıldı.

Af kararının, askeri mahkemelerce ceza verilmiş hükümlülerin yanı sıra "terör suçları, vatana ihanet, casusluk, cinayet, uyuşturucu kaçakçılığı, çocuklara karşı işlenmiş cinsel ve fiziksel suçlar, kamuyu zarara uğratma, kamu malını zimmetine geçirme, yolsuzluk, kara para aklama, para basma, kaçakçılık" gibi suçları kapsamadığı belirtildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ülkede yayılmasını önlemek amacıyla başkentin de aralarında olduğu 10 vilayette akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan eden Cezayir makamları, vakaların yüzde 40'tan fazlasının bulunduğu El-Buleyde vilayetinde de genel karantina uygulaması başlatmıştı.

Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 44, toplam vaka sayısı ise 716 olarak açıklanmıştı.